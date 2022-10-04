عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/الشورى-القطري-يؤكد-موقف-بلاده-الثابت-من-دعم-القضية-الفلسطينية-1068620709.html
"الشورى القطري" يؤكد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية
"الشورى القطري" يؤكد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية
أكد مجلس الشورى القطري موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بحسب المواثيق الدولية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:52+0000
2022-10-04T18:52+0000
قطر
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061224648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40b4db66d99a45e4446147856282ded5.jpg
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن الموقف القطري تم التأكيد عليه خلال أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وهي الجلسة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وجدد وفد مجلس الشورى القطري موقف بلاده الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونصرة قضيته العادلة، مناديا بتدشين عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية.ودعا الوفد إلى تبني مبادرات إعلامية عربية تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال فضح الممارسات الإسرائيلية التي يدينها القانون الدولي، مطالبا بالعمل على نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة ومستمرة.واستعرضت جلسة البرلمان العربي نتائج اجتماع لجنة فلسطين، حيث بحثت التطورات والقضايا العربية الراهنة، وعلى رأسها التطورات في السودان وليبيا والعراق واليمن والصومال، فضلا عن مناقشة الرسائل الواردة من بعض قادة الدول العربية، وغيرها من الموضوعات الخاصة بتعزيز العمل العربي المشترك.وبحثت الجلسة العربية مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021، في صيغته النهائية، وناقشت مذكرة عرض بشأن إعداد استراتيجية عربية تتعلق بـ"سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية"، ونتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي.وتناولت تلك اللجان الأربع عددا من الموضوعات، على رأسها مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام 2021، فضلا عن تناولها تقرير "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".وبحثت اللجان العربية الأربع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، بالإضافة إلى مشروع قانون استرشادي خاص بمجال الذكاء الاصطناعي، وعددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061224648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09225838850323f2c7d1c568e934246a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"الشورى القطري" يؤكد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية

18:52 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
أكد مجلس الشورى القطري موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بحسب المواثيق الدولية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن الموقف القطري تم التأكيد عليه خلال أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وهي الجلسة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وجدد وفد مجلس الشورى القطري موقف بلاده الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونصرة قضيته العادلة، مناديا بتدشين عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية.
ودعا الوفد إلى تبني مبادرات إعلامية عربية تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال فضح الممارسات الإسرائيلية التي يدينها القانون الدولي، مطالبا بالعمل على نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة ومستمرة.
واستعرضت جلسة البرلمان العربي نتائج اجتماع لجنة فلسطين، حيث بحثت التطورات والقضايا العربية الراهنة، وعلى رأسها التطورات في السودان وليبيا والعراق واليمن والصومال، فضلا عن مناقشة الرسائل الواردة من بعض قادة الدول العربية، وغيرها من الموضوعات الخاصة بتعزيز العمل العربي المشترك.
وبحثت الجلسة العربية مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021، في صيغته النهائية، وناقشت مذكرة عرض بشأن إعداد استراتيجية عربية تتعلق بـ"سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية"، ونتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي.
وتناولت تلك اللجان الأربع عددا من الموضوعات، على رأسها مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام 2021، فضلا عن تناولها تقرير "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".
وبحثت اللجان العربية الأربع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، بالإضافة إلى مشروع قانون استرشادي خاص بمجال الذكاء الاصطناعي، وعددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала