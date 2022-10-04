https://sputnikarabic.ae/20221004/الشورى-القطري-يؤكد-موقف-بلاده-الثابت-من-دعم-القضية-الفلسطينية-1068620709.html

"الشورى القطري" يؤكد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية

"الشورى القطري" يؤكد موقف بلاده الثابت من دعم القضية الفلسطينية

أكد مجلس الشورى القطري موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بحسب المواثيق الدولية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T18:52+0000

2022-10-04T18:52+0000

2022-10-04T18:52+0000

قطر

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن الموقف القطري تم التأكيد عليه خلال أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وهي الجلسة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وجدد وفد مجلس الشورى القطري موقف بلاده الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونصرة قضيته العادلة، مناديا بتدشين عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية.ودعا الوفد إلى تبني مبادرات إعلامية عربية تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال فضح الممارسات الإسرائيلية التي يدينها القانون الدولي، مطالبا بالعمل على نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة ومستمرة.واستعرضت جلسة البرلمان العربي نتائج اجتماع لجنة فلسطين، حيث بحثت التطورات والقضايا العربية الراهنة، وعلى رأسها التطورات في السودان وليبيا والعراق واليمن والصومال، فضلا عن مناقشة الرسائل الواردة من بعض قادة الدول العربية، وغيرها من الموضوعات الخاصة بتعزيز العمل العربي المشترك.وبحثت الجلسة العربية مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021، في صيغته النهائية، وناقشت مذكرة عرض بشأن إعداد استراتيجية عربية تتعلق بـ"سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية"، ونتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي.وتناولت تلك اللجان الأربع عددا من الموضوعات، على رأسها مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام 2021، فضلا عن تناولها تقرير "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".وبحثت اللجان العربية الأربع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، بالإضافة إلى مشروع قانون استرشادي خاص بمجال الذكاء الاصطناعي، وعددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

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