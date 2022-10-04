https://sputnikarabic.ae/20221004/الصاروخ-البالستي-الكوري-الشمالي-يسقط-على-بعد-3-آلاف-كيلومتر-من-اليابان-1068584443.html

الصاروخ البالستي الكوري الشمالي يسقط على بعد 3 آلاف كيلومتر من اليابان

الصاروخ البالستي الكوري الشمالي يسقط على بعد 3 آلاف كيلومتر من اليابان

سقط الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في المحيط الهادئ على بعد 3 آلاف كيلومتر من اليابان. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T00:33+0000

2022-10-04T00:33+0000

2022-10-04T00:33+0000

كوريا الشمالية

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طوكيو– سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به قناة "أساهي" مع الإشارة إلى مصادر في الحكومة، أطلقت كوريا الشمالية صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) صاروخا حلّق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المحيط الهادئ.وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراضٍ يابانية.وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الصاروخ حلق فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية.وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ، بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي.وفي ذات الصدد، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارئ في طوكيو، إن اليابان لم تسجل أي أضرار حتى الآن فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق الأراضي اليابانية.وأضاف "لا توجد حاليا معلومات عن أي أضرار للطائرات أو السفن البحرية".وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ قد سقطت بالفعل خارج المنطقة الاقتصادية لليابان. وكانت المرة الأخيرة حلّق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان منذ 5 سنوات.وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام العشرة الماضية، أي أن الصاروخ يُطلق مرة كل يومين، وفقا لوكالة يونهاب.وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة 23 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.من بين عمليات الإطلاق الـ 22 الماضية، هناك 20 يفترض أو يشتبه في أنها شملت صواريخ باليستية. ويعتقد أن الباقي من صواريخ كروز بعيدة المدى، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

https://sputnikarabic.ae/20221003/اليابان-تحث-مواطني-هوكايدو-وأوموري-على-إيجاد-ملجأ-بعد-ظهور-صاروخ-كوريا-الشمالية-فوق-أراضيها-1068583951.html

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