عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221004/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفايا-كاخوفكا-وخيرسون-وأنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى--1068627244.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا وخيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T22:02+0000
2022-10-04T22:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067927677_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7257c1b0ba4754ca4cf9a6224be3664.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221004/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-فقدت-ما-يصل-إلى-110-جنود-و15-مدرعة--1068588189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067927677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_068e373a0eba8e0c8442746aa29ffc5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى

22:02 GMT 04.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا وخيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود و15 مدرعة
07:49 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала