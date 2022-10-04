https://sputnikarabic.ae/20221004/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفايا-كاخوفكا-وخيرسون-وأنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى--1068627244.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا وخيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T22:02+0000
2022-10-04T22:02+0000
2022-10-04T22:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221004/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-فقدت-ما-يصل-إلى-110-جنود-و15-مدرعة--1068588189.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
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أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا وخيرسون، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.