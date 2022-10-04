عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/الكويت-بصمة-مرنة-للموظفين-بسبب-الزحام-المروري-1068594783.html
الكويت... "بصمة مرنة" للموظفين بسبب الزحام المروري
الكويت... "بصمة مرنة" للموظفين بسبب الزحام المروري
أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات الكويتية تدرس الآن وضع نظام يعمل فيه الموظف بـ"بصمة مرنة"، وذلك بسبب الاختناقات المرورية في الشوارع. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T09:45+0000
2022-10-04T09:45+0000
أخبار الكويت اليوم
الكويت
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية، فإن ديوان الخدمة المدنية يدرس حاليا "تطبيق نظام البصمة المرنة" لموظفي الحكومة إسهاما منه في التغلب على أزمة الاختناقات المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد.ولفتت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيراجع الجهات الحكومية غير التابعة له والتي تطبق نظام البصمة المرنة، من أجل قياس مدى نجاحه، مشيرة إلى أنه يستهدف التوازن بين نظام للحضور والانصراف لا يمثل عبئا على الموظف وبين عدم التأثير على سير العمل والخدمات المقدمة للجماهير.يشار إلى أن نظام "البصمة المرنة"، هو نظام "يسمح للموظف باعتماد مواعيد ثابتة من ساعة إلى ساعتين يثبت خلالها حضوره، بالوقت المناسب له، ثم يحسب عدد الساعات المقررة للدوام بعد موعد بصمة الحضور، وينصرف بعدها، ويمكنه تنسيق هذا التوقيت مع مواعيد دراسة أبنائه".طالع أيضا: حكاية موظف الداخلية الكويتي الذي كرمه ولي العهد
https://sputnikarabic.ae/20220403/الكويت-تصدر-مرسوما-يجيز-بيع-رصيد-إجازات-الموظفين-1060803946.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي

الكويت... "بصمة مرنة" للموظفين بسبب الزحام المروري

09:45 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات الكويتية تدرس الآن وضع نظام يعمل فيه الموظف بـ"بصمة مرنة"، وذلك بسبب الاختناقات المرورية في الشوارع.
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية، فإن ديوان الخدمة المدنية يدرس حاليا "تطبيق نظام البصمة المرنة" لموظفي الحكومة إسهاما منه في التغلب على أزمة الاختناقات المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد.
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الكويت تصدر مرسوما يجيز بيع رصيد إجازات الموظفين
3 أبريل, 13:21 GMT
ولفتت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيراجع الجهات الحكومية غير التابعة له والتي تطبق نظام البصمة المرنة، من أجل قياس مدى نجاحه، مشيرة إلى أنه يستهدف التوازن بين نظام للحضور والانصراف لا يمثل عبئا على الموظف وبين عدم التأثير على سير العمل والخدمات المقدمة للجماهير.

وأوضحت أن نظام البصمة المرنة ينبغي أن يتم التنسيق فيه مع وزارة التربية "لمواءمة مواعيد حضور الموظفين، مع مواعيد دوام الطلبة، مراعاة لأولياء الأمور الملتزمين إيصال أبنائهم للمدارس".

يشار إلى أن نظام "البصمة المرنة"، هو نظام "يسمح للموظف باعتماد مواعيد ثابتة من ساعة إلى ساعتين يثبت خلالها حضوره، بالوقت المناسب له، ثم يحسب عدد الساعات المقررة للدوام بعد موعد بصمة الحضور، وينصرف بعدها، ويمكنه تنسيق هذا التوقيت مع مواعيد دراسة أبنائه".
طالع أيضا: حكاية موظف الداخلية الكويتي الذي كرمه ولي العهد
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала