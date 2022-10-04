عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/المبعوثة-الأممية-للعراق-يجب-أن-يتوقف-القصف-التركي-والإيراني-للمناطق-العراقية-1068610508.html
المبعوثة الأممية للعراق: يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق العراقية
المبعوثة الأممية للعراق: يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق العراقية
طالبت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت، خلال جلسة اليوم لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق، بتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق شمالي العراق. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:11+0000
2022-10-04T15:11+0000
العالم العربي
البعثة الأممية
العراق
قصف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047469472_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9330c01c1aa8b9783518392294248b1.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بلاسخارت، خلال جلسة اليوم الثلاثاء: "يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني شمالي العراق ولا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية".كما دعت المبعوثة الأممية كافة القوى السياسية في العراق لوقف التناحر والانخراط في حوار سياسي من أجل حل أزمة الجمود السياسي في البلاد.وأضافت: "كان العراقيون رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة"، مشددة: "فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه".وتابعت المبعوثة الأممية: "لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة. هناك حلول. ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول إلى تسويات، ويتوجب على كافة القادة تحمل المسؤولية".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047469472_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_470c285e9682c783cf5f916e34d29edf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, البعثة الأممية, العراق, قصف
العالم العربي, البعثة الأممية, العراق, قصف

المبعوثة الأممية للعراق: يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق العراقية

15:11 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Zaher Tahan الجيش السوري يدخل نقطة مراقبة "الكوراني"على طريق (M5) بعد انسحاب القوات التركية
 الجيش السوري يدخل نقطة مراقبة الكورانيعلى طريق (M5) بعد انسحاب القوات التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Zaher Tahan
تابعنا عبرTelegram
طالبت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت، خلال جلسة اليوم لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق، بتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق شمالي العراق.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بلاسخارت، خلال جلسة اليوم الثلاثاء: "يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني شمالي العراق ولا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية".
كما دعت المبعوثة الأممية كافة القوى السياسية في العراق لوقف التناحر والانخراط في حوار سياسي من أجل حل أزمة الجمود السياسي في البلاد.

وقالت: "خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كان للشقاق ولعبة النفوذ السياسي الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك وقد تركت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي البلد في مأزق طويل الأمد".

وأضافت: "كان العراقيون رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة"، مشددة: "فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه".
وتابعت المبعوثة الأممية: "لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة. هناك حلول. ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول إلى تسويات، ويتوجب على كافة القادة تحمل المسؤولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала