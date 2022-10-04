المبعوثة الأممية للعراق: يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق العراقية
© Sputnik . Zaher Tahan الجيش السوري يدخل نقطة مراقبة "الكوراني"على طريق (M5) بعد انسحاب القوات التركية
© Sputnik . Zaher Tahan
طالبت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت، خلال جلسة اليوم لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق، بتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق شمالي العراق.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بلاسخارت، خلال جلسة اليوم الثلاثاء: "يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني شمالي العراق ولا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية".
في شهر أيار الماضي حذرت من أن القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي لأن يصبح "الوضع الطبيعي الجديد" في العراق. وفي ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي لايسعني إلا أن أكرر ما قلته يجب أن تتوقف هذه الأفعال الطائشة ولا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية pic.twitter.com/xwhIlBmvZz— UNAMI (@UNIraq) October 4, 2022
كما دعت المبعوثة الأممية كافة القوى السياسية في العراق لوقف التناحر والانخراط في حوار سياسي من أجل حل أزمة الجمود السياسي في البلاد.
وقالت: "خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كان للشقاق ولعبة النفوذ السياسي الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك وقد تركت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي البلد في مأزق طويل الأمد".
وأضافت: "كان العراقيون رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة"، مشددة: "فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه".
بمقدور أي زعيم عراقي أن يجر البلاد إلى صراع ممتد ومهلك، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة. #UNSC pic.twitter.com/G8egsrEXI1— UNAMI (@UNIraq) October 4, 2022
وتابعت المبعوثة الأممية: "لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة. هناك حلول. ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول إلى تسويات، ويتوجب على كافة القادة تحمل المسؤولية".