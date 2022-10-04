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https://sputnikarabic.ae/20221004/المجر-سقف-أسعار-النفط-لا-ينطبق-على-نفط-خطوط-الأنابيب-1068627585.html
المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب
المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب
استطاعت المجر خلال اجتماع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي، بشأن سقف أسعار النفط، مؤكدة أنه لا يشمل نفط خطوط الأنابيب. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T23:34+0000
2022-10-04T23:34+0000
المجر
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو: "لقد تفاوضنا بجد وحققنا أن القيود على أسعار النفط لا تنطبق على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب .... وفي حالة الطوارئ، لا ينطبق ذلك أيضًا على النقل البحري الذي يحل محل خطوط الأنابيب".هذا وأعلن دبلوماسيون أوروبيون، مساء الثلاثاء توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220809/أوكرانيا-توقف-عبور-النفط-الروسي-إلى-المجر-والتشيك-وسلوفاكيا-1066205915.html
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المجر, روسيا
المجر, روسيا

المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب

23:34 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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استطاعت المجر خلال اجتماع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي، بشأن سقف أسعار النفط، مؤكدة أنه لا يشمل نفط خطوط الأنابيب.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو: "لقد تفاوضنا بجد وحققنا أن القيود على أسعار النفط لا تنطبق على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب .... وفي حالة الطوارئ، لا ينطبق ذلك أيضًا على النقل البحري الذي يحل محل خطوط الأنابيب".
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9 أغسطس, 12:08 GMT
هذا وأعلن دبلوماسيون أوروبيون، مساء الثلاثاء توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
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