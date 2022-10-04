https://sputnikarabic.ae/20221004/المجر-سقف-أسعار-النفط-لا-ينطبق-على-نفط-خطوط-الأنابيب-1068627585.html
المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب
المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب
استطاعت المجر خلال اجتماع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي، بشأن سقف أسعار النفط، مؤكدة أنه لا يشمل نفط خطوط الأنابيب. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T23:34+0000
2022-10-04T23:34+0000
2022-10-04T23:34+0000
المجر
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو: "لقد تفاوضنا بجد وحققنا أن القيود على أسعار النفط لا تنطبق على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب .... وفي حالة الطوارئ، لا ينطبق ذلك أيضًا على النقل البحري الذي يحل محل خطوط الأنابيب".هذا وأعلن دبلوماسيون أوروبيون، مساء الثلاثاء توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220809/أوكرانيا-توقف-عبور-النفط-الروسي-إلى-المجر-والتشيك-وسلوفاكيا-1066205915.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المجر, روسيا
المجر: سقف أسعار النفط لا ينطبق على نفط خطوط الأنابيب
تابعنا عبر
استطاعت المجر خلال اجتماع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي، بشأن سقف أسعار النفط، مؤكدة أنه لا يشمل نفط خطوط الأنابيب.
موسكو - سبوتنيك
. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو: "لقد تفاوضنا بجد وحققنا أن القيود على أسعار النفط لا تنطبق على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب .... وفي حالة الطوارئ، لا ينطبق ذلك أيضًا على النقل البحري الذي يحل محل خطوط الأنابيب".
هذا وأعلن دبلوماسيون أوروبيون، مساء الثلاثاء توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي
.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.