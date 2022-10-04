https://sputnikarabic.ae/20221004/المجلس-الفيدرالي-الروسي-يوافق-بالإجماع-على-تصديق-اتفاقيات-انضمام-المناطق-الجديدة-إلى-روسيا-1068587972.html

المجلس الفيدرالي الروسي يوافق بالإجماع على تصديق اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

المجلس الفيدرالي الروسي يوافق بالإجماع على تصديق اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

وافق المجلس الفيدرالي بالإجماع في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T08:23+0000

2022-10-04T08:23+0000

2022-10-04T08:30+0000

روسيا

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وتنص الاتفاقيات على أنه اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه قبول المناطق في روسيا، سيتم تشكيل جمهوريتين ومقاطعتين، وستحتفظ بأسمائها الحالية. سيحصل رؤساؤها على وضع محافظين. سيعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المديرين بالإنابة للمناطق في غضون 10 أيام من تاريخ قبول المناطق. سيتم تشكيل الحكومات الإقليمية وفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية.سيتم تطبيق فترة انتقالية من يوم قبول المناطق في روسيا وحتى 1 يناير/ كانون الثاني 2026.وفقًا للقوانين، يُقترح إدراج القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والهيئات المتخصصة في هذه المناطق في القوات المسلحة الروسية.تنص القوانين على أن الأشخاص المقيمين في الأراضي الروسية الجديدة، وكذلك أولئك الذين عاشوا سابقًا في هذه الأراضي ولكنهم غادروا إلى روسيا، يكتسبون الجنسية الروسي، بشرط تقديم طلب والقسم كمواطن روسي.سيتم تزويد مواطني روسيا الاتحادية المقيمين في مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بضمانات لتنفيذ أنشطة العمل، ووثائق تعليمية تؤكد حالتهم المدنية، وخبرة العمل، والحق في تلقي المعاشات التقاعدية والاجتماعية والمساعدة الطبية، وما إلى ذلك.وفي وقت سابق، صادق مجلس الدوما على الاتفاقيات أيضا.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع قادتها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.وأوضح ألكسندر باشكين، عضو لجنة المجلس الفيدرالي للتشريع الدستوري، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنه يجب إضفاء الطابع الرسمي على قبول دولة أجنبية في روسيا من خلال تصويت مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي بشأن اعتماد القانون الدستوري ذي الصلة والتصديق على معاهدة دولية، فضلاً عن إقرار المحكمة الدستورية لروسيا بامتثال المعاهدة للقانون الأساسي.سيكون الروبل هو الوحدة النقدية في أراضي الكيانات الجديدة. سيسمح بتداول الهريفنيا الأوكرانية للتسويات النقدية وغير النقدية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتقول القوانين إن بنك روسيا سيُمنح سلطة تحديد تفاصيل أنشطة المؤسسات المالية الائتمانية وغير الائتمانية.سيتم تطبيق قانون الموازنة في الكيانات المكونة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023. ستحدد الحكومة الروسية تفاصيل صياغة ميزانية الكيانات الجديدة لعام 2023 (للجمهوريات - ولفترة التخطيط 2024 و 2025)، فضلاً عن تفاصيل تنفيذ الميزانية وإعداد تقارير الميزانية. ستتم الموافقة على الميزانيات بحلول 15 ديسمبر 2022.حتى 1 يونيو/حزيران 2023، سيتم إنشاء الهيئات الإقليمية للهيئات التنفيذية الفيدرالية في الجمهوريات والمناطق الجديدة.وخلال الفترة الانتقالية، ستُنشأ هيئات ادعاء ووكلات إنقاذ القانون. في غضون ستة أشهر، من الضروري تشكيل مدن وبلديات في المناطق، لتحديد حدود البلديات.فيما يتعلق بمنطقة زابوروجيه، يتضمن القانون ذو الصلة أحكامًا تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن للطاقة الذرية. جنبًا إلى جنب مع التشريع الحالي، يجوز لرئيس وحكومة روسيا الاتحادية وضع تفاصيل في مجالات معينة لاستخدام الطاقة الذرية.وقال ألكسندر باشكين، عضو لجنة المجلس الفيدرالي للتشريع الدستوري: "بعد موافقة المجلس الفيدرالي على القوانين الدستورية الفيدرالية، يتم إرسال هذه الوثائق إلى الرئيس الروسي للتوقيع عليها. بعد ذلك، بعد نشرها، سيُدخل الرئيس بموجب مرسومه التعديلات المناسبة على المادة 65 من دستور روسيا الاتحادية، ويضيف أربعة كيانات جديدة إلى قائمة المناطق الواردة في هذه المادة".وأضاف "هذا ستنتهي الإجراءات".

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