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https://sputnikarabic.ae/20221004/بعد-طرد-قنصلها-في-فلافوستوك-اليابان-تعلن-طرد-دبلوماسي-روسي-1068595366.html
بعد طرد قنصلها في فلاديفوستوك... اليابان تعلن طرد دبلوماسي روسي
بعد طرد قنصلها في فلاديفوستوك... اليابان تعلن طرد دبلوماسي روسي
أعلنت اليابان طرد موظف بالقنصلية العامة الروسية في سابورو ردا على طرد أحد دبلوماسييها من فلاديفوستوك. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T10:00+0000
2022-10-04T10:03+0000
العالم
طرد
الخارجية اليابانية
دبلوماسي روسي
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أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" نقلا عن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية قررت طرد الدبلوماسي الروسي وأمهلته حتى الـ 10 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لمغادرة البلاد.هذا وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين، عن اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.
https://sputnikarabic.ae/20220927/طوكيو-تعرب-عن-احتجاجها-على-احتجاز-القنصل-الياباني-في-فلاديفوستوك-الروسية--1068296514.html
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العالم, طرد, الخارجية اليابانية, دبلوماسي روسي
العالم, طرد, الخارجية اليابانية, دبلوماسي روسي

بعد طرد قنصلها في فلاديفوستوك... اليابان تعلن طرد دبلوماسي روسي

10:00 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 04.10.2022)
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التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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أعلنت اليابان طرد موظف بالقنصلية العامة الروسية في سابورو ردا على طرد أحد دبلوماسييها من فلاديفوستوك.
أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" نقلا عن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية قررت طرد الدبلوماسي الروسي وأمهلته حتى الـ 10 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لمغادرة البلاد.
هذا وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين، عن اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".
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طوكيو تعرب عن احتجاجها على احتجاز القنصل الياباني في فلاديفوستوك الروسية
27 سبتمبر, 02:31 GMT
وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.
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