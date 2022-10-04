https://sputnikarabic.ae/20221004/بعد-طرد-قنصلها-في-فلافوستوك-اليابان-تعلن-طرد-دبلوماسي-روسي-1068595366.html

بعد طرد قنصلها في فلاديفوستوك... اليابان تعلن طرد دبلوماسي روسي

بعد طرد قنصلها في فلاديفوستوك... اليابان تعلن طرد دبلوماسي روسي

أعلنت اليابان طرد موظف بالقنصلية العامة الروسية في سابورو ردا على طرد أحد دبلوماسييها من فلاديفوستوك. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T10:00+0000

2022-10-04T10:00+0000

2022-10-04T10:03+0000

العالم

طرد

الخارجية اليابانية

دبلوماسي روسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631373_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_b133fe203c670f37046890811e915603.jpg

أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" نقلا عن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية قررت طرد الدبلوماسي الروسي وأمهلته حتى الـ 10 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لمغادرة البلاد.هذا وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين، عن اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.

https://sputnikarabic.ae/20220927/طوكيو-تعرب-عن-احتجاجها-على-احتجاز-القنصل-الياباني-في-فلاديفوستوك-الروسية--1068296514.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, طرد, الخارجية اليابانية, دبلوماسي روسي