https://sputnikarabic.ae/20221004/بوغدانوف-المباحثات-مستمرة-حول-مكان-اجتماع-اللجنة-الدستورية-السورية--1068599128.html

بوغدانوف: المباحثات مستمرة حول مكان اجتماع اللجنة الدستورية السورية

بوغدانوف: المباحثات مستمرة حول مكان اجتماع اللجنة الدستورية السورية

صرح نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، أن النقاشات تتواصل حول مكان انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أنه قد لا يعقد في جنيف... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T11:14+0000

2022-10-04T11:14+0000

2022-10-04T11:14+0000

روسيا

اللجنة الدستورية السورية

انعقاد

محادثات جنيف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048706983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f765af0deb46511e87efbf36780695e7.jpg

وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "بالطبع، سيفعلون ذلك بالتأكيد... الآن هناك مناقشات حول المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع القادم للجنة الدستورية. ربما ليس في جنيف، والنقطة هي في موقف السلطات السويسرية التي اتخذت موقفا غير ودي تجاه روسيا".هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، للصحفيين في وقت سابق، بأن جنيف أصبحت مكانًا أقل حيادية لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.وأوضح أن الدول والمدن التي تستضيف محادثات الأمم المتحدة الرئيسية (سواء كانت نيويورك أو جنيف أو فيينا أو روما) "تزيد من هيبتها ونقاط شعبيتها" من خلال ذلك. ويجب على البلد المضيف، وفقًا للقواعد، ضمان الحياد.وفي حديثه عن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أشار إلى أننا "نحتاج إلى منصة محايدة حقًا لعمل كل من يشارك أو يدعم مثل هذا الحوار".وقال فيرشينين: "لطالما دافعت روسيا باستمرار عن البحث عن حل سياسي، وهو حل يتعين على الأطراف السورية أن تجده بمساعدة الأمم المتحدة وعلى أساس القرار 2254".وأكد أن "هذه العملية لم تكن سهلة. لكننا أطلقناها. أريد أن أذكر الدور الذي لعبه المؤتمر في سوتشي قبل سنوات قليلة. اليوم، الحوار بين السوريين مهم للغاية، ويديره السوريون، والأطراف نفسها بمساعدة الأمم المتحدة وبالدور النشط لدول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)".

https://sputnikarabic.ae/20220719/الخارجية-الروسية-جنيف-تتحول-إلى-مكان-أقل-حيادية-في-اجتماعات-اللجان-السورية-1065267656.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اللجنة الدستورية السورية, انعقاد, محادثات جنيف