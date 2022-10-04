https://sputnikarabic.ae/20221004/بيسكوف-حول-رفض-كييف-الحوار-سننتظر-تغييرا-في-موقف-زيلينسكي-أو-من-سيخلفه-1068596741.html

بيسكوف حول رفض كييف الحوار: سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو من سيخلفه

بيسكوف حول رفض كييف الحوار: سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو من سيخلفه

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على رفض كييف الحوار مع موسكو، قائلًا: "سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو الرئيس... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T10:28+0000

2022-10-04T10:28+0000

2022-10-04T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مفاوضات

أخبار أوكرانيا

دميتري بيسكوف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b2073e056efbdfeb535e5323495c59.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على رفض كييف الحوار مع موسكو: "حسنًا، الآن ماذا يمكننا أن نقول؟ سننتظر إما تغيير مواقف الرئيس الحالي، أو ننتظر الرئيس المستقبلي لأوكرانيا، الذي سيغير مواقفه لصالح الشعب الأوكراني".وأوضح أنه منذ البداية، وحتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان الجانب الروسي يؤيد تحقيق الشروط التي قدمتها روسيا من خلال التفاوض السلمي والدبلوماسي".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وافق على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.وقال مكتب زيلينسكي في بيان، اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى نتائج اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الاستماع إلى أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".هذا وأعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان في روسيا رئيس آخر غير فلاديمير بوتين، "أوكرانيا كانت ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا الاتفاق على التعايش بشروط متساوية نزيهة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي ... لذلك نحن مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس روسي آخر".

https://sputnikarabic.ae/20221004/زيلينسكي-يواقف-على-قرار-مجلس-الأمن-والدفاع-القومي-الأوكراني-بشأن-استحالة-إجراء-مفاوضات-مع-بوتين-1068592848.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف