https://sputnikarabic.ae/20221004/بيسكوف-حول-رفض-كييف-الحوار-سننتظر-تغييرا-في-موقف-زيلينسكي-أو-من-سيخلفه-1068596741.html
بيسكوف حول رفض كييف الحوار: سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو من سيخلفه
بيسكوف حول رفض كييف الحوار: سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو من سيخلفه
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على رفض كييف الحوار مع موسكو، قائلًا: "سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو الرئيس... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T10:28+0000
2022-10-04T10:28+0000
2022-10-04T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على رفض كييف الحوار مع موسكو: "حسنًا، الآن ماذا يمكننا أن نقول؟ سننتظر إما تغيير مواقف الرئيس الحالي، أو ننتظر الرئيس المستقبلي لأوكرانيا، الذي سيغير مواقفه لصالح الشعب الأوكراني".وأوضح أنه منذ البداية، وحتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان الجانب الروسي يؤيد تحقيق الشروط التي قدمتها روسيا من خلال التفاوض السلمي والدبلوماسي".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وافق على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.وقال مكتب زيلينسكي في بيان، اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى نتائج اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الاستماع إلى أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".هذا وأعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان في روسيا رئيس آخر غير فلاديمير بوتين، "أوكرانيا كانت ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا الاتفاق على التعايش بشروط متساوية نزيهة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي ... لذلك نحن مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس روسي آخر".
https://sputnikarabic.ae/20221004/زيلينسكي-يواقف-على-قرار-مجلس-الأمن-والدفاع-القومي-الأوكراني-بشأن-استحالة-إجراء-مفاوضات-مع-بوتين-1068592848.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف
روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف حول رفض كييف الحوار: سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو من سيخلفه
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على رفض كييف الحوار مع موسكو، قائلًا: "سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو الرئيس المستقبلي لأوكرانيا."
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على رفض كييف الحوار مع موسكو: "حسنًا، الآن ماذا يمكننا أن نقول؟ سننتظر إما تغيير مواقف الرئيس الحالي، أو ننتظر الرئيس المستقبلي لأوكرانيا، الذي سيغير مواقفه لصالح الشعب الأوكراني".
وردا على سؤال عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة يمكن أن تنتهي باعتماد وثيقة معينة دون مشاركة كييف، قال بيسكوف: "لا، التفاوض يتطلب وجود الطرفين".
وأوضح أنه منذ البداية، وحتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، كان الجانب الروسي يؤيد تحقيق الشروط التي قدمتها روسيا من خلال التفاوض السلمي والدبلوماسي".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وافق على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال مكتب زيلينسكي في بيان، اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى نتائج اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الاستماع إلى أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".
هذا وأعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان في روسيا رئيس آخر غير فلاديمير بوتين، "أوكرانيا كانت ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا الاتفاق على التعايش بشروط متساوية نزيهة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي ... لذلك نحن مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس روسي آخر".