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https://sputnikarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة… 6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة… 6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:40+0000
2022-10-04T15:40+0000
رصد عسكري
روسيا
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ورغم وجود أنواع مختلفة من الطائرات الحربية في العالم، التي يمكنها أن تحلق بسرعات مماثلة تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة، إلا أن التسليح المتنوع للمقاتلات الروسية وتكلفة التشغيل المنخفضة وسهولة الصيانة تجعل الطائرات الروسية سلاحا مثاليا لغالبية الجيوش حول العالم.ويؤكد ذلك تقرير لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي، الذي أورد 6 مقاتلات روسية بين أسرع 10 مقاتلات حربية في العالم.المقاتلة "ميغ – 31 إي"مقاتلة وطائرة اعتراضية طورتها روسية لتكون قادرة على العمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية وتصل سرعتها إلى 2.83 ماخ (نحو 3466 كلم/ ساعة).المقاتلة "ميغ - 25"طائرة استطلاع ومقاتلة اعتراضية روسية تصل سرعتها إلى 2.83 ماخ (نحو 3466 كلم/ ساعة).المقاتلة "سو – 27 إس كيه"مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.35 ماخ (نحو 2878 كلم/ ساعة).المقاتلة "ميغ - 23"مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.35 ماخ (نحو 2878 كلم/ ساعة).المقاتلة "ميغ - 35"مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ (نحو 2756 كلم/ ساعة).المقاتلة "سو - 35"مقاتلة روسية متعددة المهام تمتلك قدر عالية على المناورة أثناء المعارك الجوية ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ (نحو 2756 كلم/ ساعة).وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220926/سو-32-طائرة-روسية-يمكنها-اختراق-أشد-الدفاعات-الجوية-تحصينا-1068280426.html
https://sputnikarabic.ae/20220816/معلومات-عن-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو-57-1066491241.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة… 6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة

15:40 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikoالمقاتلة سو - 35
المقاتلة سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdiko
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تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية.
ورغم وجود أنواع مختلفة من الطائرات الحربية في العالم، التي يمكنها أن تحلق بسرعات مماثلة تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة، إلا أن التسليح المتنوع للمقاتلات الروسية وتكلفة التشغيل المنخفضة وسهولة الصيانة تجعل الطائرات الروسية سلاحا مثاليا لغالبية الجيوش حول العالم.
سو-32 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
"سو 32"... طائرة روسية يمكنها اختراق أشد الدفاعات الجوية تحصينا
26 سبتمبر, 16:23 GMT
ويؤكد ذلك تقرير لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي، الذي أورد 6 مقاتلات روسية بين أسرع 10 مقاتلات حربية في العالم.

المقاتلة "ميغ – 31 إي"

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
مقاتلة وطائرة اعتراضية طورتها روسية لتكون قادرة على العمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية وتصل سرعتها إلى 2.83 ماخ (نحو 3466 كلم/ ساعة).

المقاتلة "ميغ - 25"

© Sputnik . V. Kiselev / الانتقال إلى بنك الصورطائرتان من طراز "ميغ-25"
طائرتان من طراز ميغ-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
طائرتان من طراز "ميغ-25"
© Sputnik . V. Kiselev
/
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طائرة استطلاع ومقاتلة اعتراضية روسية تصل سرعتها إلى 2.83 ماخ (نحو 3466 كلم/ ساعة).

المقاتلة "سو – 27 إس كيه"

© Sputnik . Press service of the president of Ukraine/Nikolay Lazarenko / الانتقال إلى بنك الصورسو-27 الأوكرانية
سو-27 الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
سو-27 الأوكرانية
© Sputnik . Press service of the president of Ukraine/Nikolay Lazarenko
/
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مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.35 ماخ (نحو 2878 كلم/ ساعة).

المقاتلة "ميغ - 23"

© AFP 2022 / Amer Almohibanyمقاتلة "ميغ-23"
مقاتلة ميغ-23 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
مقاتلة "ميغ-23"
© AFP 2022 / Amer Almohibany
مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.35 ماخ (نحو 2878 كلم/ ساعة).

المقاتلة "ميغ - 35"

© Sputnik . Ramil Sitdikovالمقاتلة "ميغ-35"
المقاتلة ميغ-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
المقاتلة "ميغ-35"
© Sputnik . Ramil Sitdikov
مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ (نحو 2756 كلم/ ساعة).

المقاتلة "سو - 35"

© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
© Sputnik
مقاتلة روسية متعددة المهام تمتلك قدر عالية على المناورة أثناء المعارك الجوية ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ (نحو 2756 كلم/ ساعة).
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو-57"
16 أغسطس, 17:08 GMT
وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.
© Sputnikاختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"
اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
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