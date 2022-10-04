تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة… 6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
© Sputnik . Ramil Sitdikoالمقاتلة سو - 35
© Sputnik . Ramil Sitdiko
تمتلك روسيا أنواع مختلفة من الطائرات الخارقة، التي يمكنها التحليق بسرعات تزيد عن ضعف سرعة الصوت وهو ما يحولها إلى سلاح مخيف في المعارك الجوية.
ورغم وجود أنواع مختلفة من الطائرات الحربية في العالم، التي يمكنها أن تحلق بسرعات مماثلة تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة، إلا أن التسليح المتنوع للمقاتلات الروسية وتكلفة التشغيل المنخفضة وسهولة الصيانة تجعل الطائرات الروسية سلاحا مثاليا لغالبية الجيوش حول العالم.
26 سبتمبر, 16:23 GMT
ويؤكد ذلك تقرير لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي، الذي أورد 6 مقاتلات روسية بين أسرع 10 مقاتلات حربية في العالم.
المقاتلة "ميغ – 31 إي"
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مقاتلة وطائرة اعتراضية طورتها روسية لتكون قادرة على العمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية وتصل سرعتها إلى 2.83 ماخ (نحو 3466 كلم/ ساعة).
المقاتلة "ميغ - 25"
طائرتان من طراز "ميغ-25"
© Sputnik . V. Kiselev/
طائرة استطلاع ومقاتلة اعتراضية روسية تصل سرعتها إلى 2.83 ماخ (نحو 3466 كلم/ ساعة).
المقاتلة "سو – 27 إس كيه"
© Sputnik . Press service of the president of Ukraine/Nikolay Lazarenko / الانتقال إلى بنك الصورسو-27 الأوكرانية
سو-27 الأوكرانية
© Sputnik . Press service of the president of Ukraine/Nikolay Lazarenko/
مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.35 ماخ (نحو 2878 كلم/ ساعة).
المقاتلة "ميغ - 23"
© AFP 2022 / Amer Almohibanyمقاتلة "ميغ-23"
مقاتلة "ميغ-23"
© AFP 2022 / Amer Almohibany
مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.35 ماخ (نحو 2878 كلم/ ساعة).
المقاتلة "ميغ - 35"
© Sputnik . Ramil Sitdikovالمقاتلة "ميغ-35"
المقاتلة "ميغ-35"
© Sputnik . Ramil Sitdikov
مقاتلة روسية متعددة المهام يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ (نحو 2756 كلم/ ساعة).
المقاتلة "سو - 35"
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
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مقاتلة روسية متعددة المهام تمتلك قدر عالية على المناورة أثناء المعارك الجوية ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ (نحو 2756 كلم/ ساعة).
16 أغسطس, 17:08 GMT
وتطور روسيا أنواع أخرى من مقاتلات الجيل الخامس، التي تمتلك صفات شبحية وتسليح متطور وسرعات خارقة تمكنها من تنفيذ أكثر المهام الجوية تعقيدا بكفاءة عالية، ومنها المقاتلة متعددة المهام "سو - 57 إي"، التي يتم تطويرها لخوض معارك المستقبل.
© Sputnikاختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"
اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"
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