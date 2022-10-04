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https://sputnikarabic.ae/20221004/ترامب-يرفع-دعوى-تشهير-ضد-سي-إن-إن-بقيمة--475-مليون-دولار-1068598757.html
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد "سي إن إن" بقيمة 475 مليون دولار
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد "سي إن إن" بقيمة 475 مليون دولار
رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مطالبا فيها بالحصول على تعويضات مالية بقيمة 475 مليون دولار. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:10+0000
2022-10-04T11:10+0000
دونالد ترامب
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العالم
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وقال ترامب إن الشبكة شوهت سمعته، في محاولة منها لتعطيل أي حملة انتخابية له في المستقبل، وفقا لقوله.وتركز الدعوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أمس الاثنين، في المقام الأول على استخدام "سي إن إن" مصطلح "الكذبة الكبيرة" بشأن مزاعم ترامب بالتزوير الواسع النطاق، الذي يقول إنه كلفه خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وذكرت تقارير أن رئيس شبكة "سي إن إن" الجديد، كريس ليخت، حث العاملين في مجال الأخبار في اجتماع قبل أكثر من 3 أشهر على الامتناع عن استخدام عبارة "الكذبة الكبرى"، لأنها قريبة جدا من جهود الديمقراطيين لوصم الرئيس الأمريكي السابق.وأضاف ترامب في بيان له، أمس الاثنين، أنه يفكر في رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد مؤسسات إخبارية أخرى، وتابع أنه قد يتخذ أيضا "الإجراء المناسب" ضد اللجنة المختارة من قبل مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره.تأتي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد "سي إن إن"، في الوقت الذي يدرس فيه ترشحه للرئاسة عام 2024.من ناحيتها، قالت شبكة "سي إن إن" إنه ليس لديها تعليق على الدعوى.يشار إلى أن دونالد ترامب هاجم ترامب شبكة "سي إن إن" مرارا وتكرارا كرئيس للولايات المتحدة.وقال العديد من مسؤولي الانتخابات الفيدراليين والمحليين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن قائمة طويلة من المحاكم، وكبار الموظفين السابقين في الحملة الانتخابية، وحتى المدعي العام لترامب نفسه ، إنه لا يوجد دليل على مزاعم الرئيس الأمريكي السابق بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220929/ترامب-يعرب-عن-رغبته-بالتوسط-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068417114.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يرفع دعوى تشهير ضد "سي إن إن" بقيمة 475 مليون دولار

11:10 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECKالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال ظهوره على شاشة شبكة "سي إن إن" في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال ظهوره على شاشة شبكة سي إن إن في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال ظهوره على شاشة شبكة "سي إن إن" في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مطالبا فيها بالحصول على تعويضات مالية بقيمة 475 مليون دولار.
وقال ترامب إن الشبكة شوهت سمعته، في محاولة منها لتعطيل أي حملة انتخابية له في المستقبل، وفقا لقوله.
وتركز الدعوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أمس الاثنين، في المقام الأول على استخدام "سي إن إن" مصطلح "الكذبة الكبيرة" بشأن مزاعم ترامب بالتزوير الواسع النطاق، الذي يقول إنه كلفه خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وذكرت تقارير أن رئيس شبكة "سي إن إن" الجديد، كريس ليخت، حث العاملين في مجال الأخبار في اجتماع قبل أكثر من 3 أشهر على الامتناع عن استخدام عبارة "الكذبة الكبرى"، لأنها قريبة جدا من جهود الديمقراطيين لوصم الرئيس الأمريكي السابق.
وأضاف ترامب في بيان له، أمس الاثنين، أنه يفكر في رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد مؤسسات إخبارية أخرى، وتابع أنه قد يتخذ أيضا "الإجراء المناسب" ضد اللجنة المختارة من قبل مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره.
تأتي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد "سي إن إن"، في الوقت الذي يدرس فيه ترشحه للرئاسة عام 2024.
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من ناحيتها، قالت شبكة "سي إن إن" إنه ليس لديها تعليق على الدعوى.
يشار إلى أن دونالد ترامب هاجم ترامب شبكة "سي إن إن" مرارا وتكرارا كرئيس للولايات المتحدة.
وقال العديد من مسؤولي الانتخابات الفيدراليين والمحليين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن قائمة طويلة من المحاكم، وكبار الموظفين السابقين في الحملة الانتخابية، وحتى المدعي العام لترامب نفسه ، إنه لا يوجد دليل على مزاعم الرئيس الأمريكي السابق بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
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