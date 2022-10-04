https://sputnikarabic.ae/20221004/ترامب-يرفع-دعوى-تشهير-ضد-سي-إن-إن-بقيمة--475-مليون-دولار-1068598757.html

ترامب يرفع دعوى تشهير ضد "سي إن إن" بقيمة 475 مليون دولار

ترامب يرفع دعوى تشهير ضد "سي إن إن" بقيمة 475 مليون دولار

رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مطالبا فيها بالحصول على تعويضات مالية بقيمة 475 مليون دولار. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T11:10+0000

2022-10-04T11:10+0000

2022-10-04T11:10+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068598517_14:0:3488:1954_1920x0_80_0_0_f13733a78d5bf9a0bd2e40374e00f590.jpg

وقال ترامب إن الشبكة شوهت سمعته، في محاولة منها لتعطيل أي حملة انتخابية له في المستقبل، وفقا لقوله.وتركز الدعوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أمس الاثنين، في المقام الأول على استخدام "سي إن إن" مصطلح "الكذبة الكبيرة" بشأن مزاعم ترامب بالتزوير الواسع النطاق، الذي يقول إنه كلفه خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وذكرت تقارير أن رئيس شبكة "سي إن إن" الجديد، كريس ليخت، حث العاملين في مجال الأخبار في اجتماع قبل أكثر من 3 أشهر على الامتناع عن استخدام عبارة "الكذبة الكبرى"، لأنها قريبة جدا من جهود الديمقراطيين لوصم الرئيس الأمريكي السابق.وأضاف ترامب في بيان له، أمس الاثنين، أنه يفكر في رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد مؤسسات إخبارية أخرى، وتابع أنه قد يتخذ أيضا "الإجراء المناسب" ضد اللجنة المختارة من قبل مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره.تأتي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد "سي إن إن"، في الوقت الذي يدرس فيه ترشحه للرئاسة عام 2024.من ناحيتها، قالت شبكة "سي إن إن" إنه ليس لديها تعليق على الدعوى.يشار إلى أن دونالد ترامب هاجم ترامب شبكة "سي إن إن" مرارا وتكرارا كرئيس للولايات المتحدة.وقال العديد من مسؤولي الانتخابات الفيدراليين والمحليين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن قائمة طويلة من المحاكم، وكبار الموظفين السابقين في الحملة الانتخابية، وحتى المدعي العام لترامب نفسه ، إنه لا يوجد دليل على مزاعم الرئيس الأمريكي السابق بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20220929/ترامب-يعرب-عن-رغبته-بالتوسط-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068417114.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم