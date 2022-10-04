https://sputnikarabic.ae/20221004/ترامب-يطالب-المحكمة-العليا-بالتدخل-في-أزمة-الوثائق-السرية-المصادرة-من-منزله-1068625949.html

ترامب يطالب المحكمة العليا بالتدخل في أزمة الوثائق السرية المصادرة من منزله

ترامب يطالب المحكمة العليا بالتدخل في أزمة الوثائق السرية المصادرة من منزله

طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الدخول في معركة قانونية بشأن الوثائق السرية التي صادرها عملاء مكتب التحقيقات... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T21:16+0000

2022-10-04T21:16+0000

2022-10-04T21:16+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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ودعا فريق ترامب من القضاة إلغاء حكم محكمة أدنى والسماح للحكم، المسمى بالسيد الخاص، بمراجعة ما يقرب من 100 وثيقة "مصنفة على أنها سرية" والتي صادرها العملاء في 8 أغسطس/ آب خلال بحثهم في "مار إيه لاغو".وحددت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية في أتلانتا للدائرة الحادية عشرة الشهر الماضي مراجعة السيد الخاص لشريحة أكبر بكثير من المستندات غير المصنفة.وقف القضاة، بمن فيهم اثنان من المعينين من قبل ترامب، إلى جانب وزارة العدل، التي قالت إنه لا يوجد أساس قانوني للسيد الخاص لإجراء مراجعته الخاصة للسجلات السرية.لكن محامي ترامب قالوا في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا إنه من الضروري للسيد الخاص الوصول إلى السجلات السرية "لتحديد ما إذا كانت المستندات التي تحمل علامات التصنيف تستحق ذلك في الواقع، وبغض النظر عن التصنيف، ما إذا كانت هذه السجلات شخصية أو سجلات رئاسية".وجاء أيضا في الطلب: "نظرا لأن الرئيس ترامب كان يتمتع بسلطة مطلقة على قرارات التصنيف خلال فترة رئاسته، فلا يمكن تحديد الوضع الحالي لأي وثيقة متنازع عليها فقط بالرجوع إلى العلامات الموجودة على تلك الوثيقة".وتقول إنه بدون المراجعة للسيد الخاص "ستحل الآراء غير المتنازع عليها لوزارة العدل الحالية محل السلطة الراسخة للرئيس التنفيذي"، والمراجعة المستقلة تضمن "عملية شفافة توفر الكثير من الإشراف المطلوب للغاية".يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه صادر نحو 11000 وثيقة، بما في ذلك 100 بعلامات تصنيف، أثناء البحث. طلب فريق ترامب من القاضية في فلوريدا، أيلين كانون، تعيين سيد خاص للقيام بمراجعة مستقلة للسجلات.عينت كانون بعد ذلك القاضي المخضرم في بروكلين، ريموند ديري، لمراجعة السجلات وفصل تلك السجلات التي قد تكون محمية بمطالبات، كما منعت مكتب التحقيقات الفيدرالي من استخدام الوثائق السرية كجزء من تحقيقها الجنائي.استأنفت وزارة العدل، القرار الذي دفع الدائرة الحادية عشرة لرفع قبضة كانون على قدرة المحققين على التدقيق في السجلات السرية. كما قضت محكمة الاستئناف بأنه لم تكن هناك حاجة لتزويد ديري بإمكانية الوصول إلى السجلات السرية.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية