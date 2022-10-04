https://sputnikarabic.ae/20221004/تركيا-تعرب-عن-أسفها-لعدم-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1068587312.html

تركيا تعرب عن أسفها لعدم تمديد الهدنة في اليمن

تركيا تعرب عن أسفها لعدم تمديد الهدنة في اليمن

أعربت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لعدم تمديد الهدنة في اليمن التي انتهى سريانها أمس الأول، بين الحكومة المعترف بها دوليا مدعومة بتحالف عربي من جهة، وجماعة... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T07:05+0000

2022-10-04T07:05+0000

2022-10-04T07:05+0000

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ودعت الخارجية التركية في بيان الأطراف اليمنية إلى السعي من أجل تمديد الهدنة مجددا، و"تقديم دعم بناء للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.كما دعا البيان إلى "إيجاد حل سلمي للمسألة من خلال الحوار وفي إطار الشرعية الدستورية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المحددة".وأكد أن أنقرة ستواصل دعم جهود الحل في إطار الأمم المتحدة.وانتهى سريان الهدنة بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعدما لم يتم تجديدها.ورفضت "أنصار الله" مقترحا أمميا بتمديد الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2 أبريل/ نيسان الماضي، مرجعة ذلك إلى رفض مطالبها.وكانت الجماعة قد أعلنت أنها "لن تقبل تجديد الهدنة في اليمن إلا بصرف رواتب الموظفين (في المناطق الخاضعة لها)" من قبل السلطات الحكومية.ويقدر عدد هؤلاء الموظفين في تلك المناطق بنحو نصف مليون، انقطت رواتبهم جراء انقسام البنك المركزي اليمني ونقله من مقره في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة للحكومة عام 2016، على خلفية سيطرة "أنصار الله" على صنعاء.يذكر أن جماعة "أنصار الله" تسيطر على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن ومنها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، بينما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت حرب اليمن بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221003/أنصار-الله-تتبرأ-من-مسؤولية-عدم-تمديد-الهدنة-وتحمل-التحالف-العربي-مسؤولية-معاناة-اليمنيين-1068575543.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله