تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:15 GMT 04.10.2022
اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي توصي بالموافقة على القوانين المتعلقة بقبول مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه في روسيا
05:25 GMT 04.10.2022
إيلون ماسك يستبعد انتصار أوكرانيا في حال اندلاع حرب شاملة مع روسيا
استبعد مؤسس شركة "تسلا" للسيارات، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يكون النصر حليف أوكرانيا، إذا ما قررت روسيا الدخول في حرب شاملة معها.
وقال أغنى رجل في العالم في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "روسيا تقوم بتعبئة جزئية، وستقوم بإعلان التعبئة الكاملة إذا تعرضت شبه جزيرة القرم للخطر، وسيكون الموت على كلا الجانبين مدمرا".
وقال أغنى رجل في العالم في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "روسيا تقوم بتعبئة جزئية، وستقوم بإعلان التعبئة الكاملة إذا تعرضت شبه جزيرة القرم للخطر، وسيكون الموت على كلا الجانبين مدمرا".
05:24 GMT 04.10.2022
بلومبرغ: واشنطن تعتزم إرسال 4 أنظمة صواريخ من طراز "هيمارس" في إطار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار
05:22 GMT 04.10.2022
المجلس الفيدرالي الروسي يناقش مصادقة اتفاقات انضمام 4 أقاليم جديدة إلى روسيا
سيناقش المجلس الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته، مسألة المصادقة على اتفاقات انضمام 4 أقاليم جديدة إلى روسيا، إلى جانب القوانين الدستورية حول قبول الأقاليم في الاتحاد الروسي.
وبحسب رئيس اللجنة الدستورية في المجلس، أندريه كليشاس، قد يتم بحث الوثائق بحضور رؤساء الأقاليم الجديدة.
هذا واعتمد الدوما الروسي (الغرفة السفلى بالبرلمان) بالإجماع في القراءات الثلاث قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.
وبحسب رئيس اللجنة الدستورية في المجلس، أندريه كليشاس، قد يتم بحث الوثائق بحضور رؤساء الأقاليم الجديدة.
هذا واعتمد الدوما الروسي (الغرفة السفلى بالبرلمان) بالإجماع في القراءات الثلاث قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.