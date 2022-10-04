عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221004/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068585667.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T05:20+0000
2022-10-04T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:20 GMT 04.10.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:15 GMT 04.10.2022
اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي توصي بالموافقة على القوانين المتعلقة بقبول مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه في روسيا
05:25 GMT 04.10.2022
إيلون ماسك يستبعد انتصار أوكرانيا في حال اندلاع حرب شاملة مع روسيا
استبعد مؤسس شركة "تسلا" للسيارات، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يكون النصر حليف أوكرانيا، إذا ما قررت روسيا الدخول في حرب شاملة معها.

وقال أغنى رجل في العالم في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "روسيا تقوم بتعبئة جزئية، وستقوم بإعلان التعبئة الكاملة إذا تعرضت شبه جزيرة القرم للخطر، وسيكون الموت على كلا الجانبين مدمرا".
05:24 GMT 04.10.2022
بلومبرغ: واشنطن تعتزم إرسال 4 أنظمة صواريخ من طراز "هيمارس" في إطار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار
05:22 GMT 04.10.2022
المجلس الفيدرالي الروسي يناقش مصادقة اتفاقات انضمام 4 أقاليم جديدة إلى روسيا
سيناقش المجلس الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته، مسألة المصادقة على اتفاقات انضمام 4 أقاليم جديدة إلى روسيا، إلى جانب القوانين الدستورية حول قبول الأقاليم في الاتحاد الروسي.

وبحسب رئيس اللجنة الدستورية في المجلس، أندريه كليشاس، قد يتم بحث الوثائق بحضور رؤساء الأقاليم الجديدة.

هذا واعتمد الدوما الروسي (الغرفة السفلى بالبرلمان) بالإجماع في القراءات الثلاث قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала