https://sputnikarabic.ae/20221004/تفكيك-خلية-إرهابية-شمالي-تونس-تدعو-لإنشاء-دولة-الخلافة-1068596215.html
تفكيك خلية إرهابية شمالي تونس تدعو لإنشاء "دولة الخلافة"
تفكيك خلية إرهابية شمالي تونس تدعو لإنشاء "دولة الخلافة"
أعلنت السلطات التونسية، تفكيك خلية إرهابية شمالي البلاد، يرفض أعضاؤها الدولة المدنية ويدعون لإقامة ما تسمى بـ "دولة الخلافة". 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T10:19+0000
2022-10-04T10:19+0000
2022-10-04T10:19+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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أفادت إذاعة "شمس إف إم"، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في بنزرت، تمكنت بالتنسيق مع فريق تابع للإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 7 أشخاص.ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني لم تسمه، إن 3 من عناصر الخلية لم يكونوا معروفين من قبل لدى السلطات الأمنية.وأضاف المصدر أنهم "تعمدوا الخوض في مسائل ذات منحى جهادي إضافة إلى رفضهم للدولة المدنية والدعوة لإنشاء دولة الخلافة".وقررت النيابة العامة تحرير محضر ضد أعضاء الخلية "للاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي".ومنذ عام 2011، شهدت تونس على فترات متباعدة عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من السياح الأجانب ورجال الأمن والعسكريين.ووقع أعنف هذه الهجمات في متحف باردو بالعاصمة تونس في مارس/آذار 2015، عندما اقتحمه إرهابيان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا أغلبهم من السياح الأجانب، وجرح 45 أخرين، قبل أن تقتل القوات الخاصة الإرهابيين داخل المتحف.
https://sputnikarabic.ae/20220812/الجيش-التونسي-يشتبك-مع-عناصر-إرهابية-في-ولاية-القصرين-1066338889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تفكيك خلية إرهابية شمالي تونس تدعو لإنشاء "دولة الخلافة"
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أعلنت السلطات التونسية، تفكيك خلية إرهابية شمالي البلاد، يرفض أعضاؤها الدولة المدنية ويدعون لإقامة ما تسمى بـ "دولة الخلافة".
أفادت إذاعة
"شمس إف إم"، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في بنزرت، تمكنت بالتنسيق مع فريق تابع للإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 7 أشخاص.
ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني لم تسمه، إن 3 من عناصر الخلية لم يكونوا معروفين من قبل لدى السلطات الأمنية.
وأضاف المصدر أنهم "تعمدوا الخوض في مسائل ذات منحى جهادي إضافة إلى رفضهم للدولة المدنية والدعوة لإنشاء دولة الخلافة".
وقررت النيابة العامة تحرير محضر ضد أعضاء الخلية "للاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
ومنذ عام 2011، شهدت تونس على فترات متباعدة عمليات إرهابية
أسفرت عن مقتل العشرات من السياح الأجانب ورجال الأمن والعسكريين.
ووقع أعنف هذه الهجمات في متحف باردو
بالعاصمة تونس في مارس/آذار 2015، عندما اقتحمه إرهابيان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا أغلبهم من السياح الأجانب، وجرح 45 أخرين، قبل أن تقتل القوات الخاصة الإرهابيين داخل المتحف.