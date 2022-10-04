https://sputnikarabic.ae/20221004/جنرال-إسرائيلي-سابق-حزب-الله-أصبح-أقوى-من-الماضي-1068614932.html

جنرال إسرائيلي سابق: "حزب الله" أصبح أقوى من الماضي

جنرال إسرائيلي سابق: "حزب الله" أصبح أقوى من الماضي

قال الجنرال الإسرائيلي السابق، جاك نيريا، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني أصبح أقوى من الماضي. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T16:36+0000

2022-10-04T16:36+0000

2022-10-04T16:37+0000

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وأجرى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجنرال جاك نيريا، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إسحق رابين، أكد من خلالها أن حزب الله اللبناني أضحى أقوى بكثير من الماضي.وذكر الجنرال السابق والذي عمل في الاستخبارات الإسرائيلية، أن هناك فرصة جديدة لحزب الله اللبناني بعد عمله مع الحكومة اللبنانية من أجل إتمام ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل.وأوضح جاك نيريا أن عمل "حزب الله" مع الحكومة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل كـ"بلوك" واحد قوَّى من الحزب نفسه أمام إسرائيل، وزاد من فرص الاتفاق مع إسرائيل، وهو انتصار لـ"حزب الله".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الاثنين، أن حكومته "ستواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالح إسرائيل"، مؤكدا أن بلاده "ستحصل على نسبة من عائدات حقل الغاز في لبنان وسيؤمن احتياجاتنا الأمنية بالكامل".وقال لابيد، في تصريح عبر حسابه على "تويتر"، إن "إسرائيل ستواصل العمل بهدوء لتنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والذي ما زال قيد المناقشة في البلدين"، مؤكدا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في صالح إسرائيل وشعبها.واتهم "رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والمعارضة الإسرائيلية، بالانضمام لدعاية حزب الله اللبناني بخصوص الاتفاق مع لبنان"، كاشفا أن "إسرائيل ستحصل على 100% من نسب عائدات حقل كاريش البحري للغاز الطبيعي، لكن الاتفاق المحتمل غير معلوم تفاصيله حتى الآن".ووصل الوسيط الأمريكي إلى بيروت، الأحد الماضي، والتقى مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن يوم أمس الاثنين. وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20221003/لابيد-لنتنياهو--سنحصل-على-جزء-من-عائدات-حقل-الغاز-اللبناني-1068544549.html

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