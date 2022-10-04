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https://sputnikarabic.ae/20221004/خطير-جدا-وزير-الخارجية-المغربي-يتهم-إيران-بتسليح-البوليساريو-بطائرات-مسيرة-1068595485.html
وزير الخارجية المغربي يتهم إيران بتسليح البوليساريو بطائرات مسيرة
وزير الخارجية المغربي يتهم إيران بتسليح البوليساريو بطائرات مسيرة
اتهم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إيران بتسليح جبهة "البوليساريو" بالطائرات المسيرة (الدرونز)، بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم، وفق تعبيره. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T10:04+0000
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وأضاف بوريطة في مؤتمر صحافي على هامش لقاء مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الاثنين، أن "الدول التي تُمكِّن طهران من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول" معتبرا أن حصول هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين على أسلحة وعلى تقنيات متطورة، "خطير جدا".وكان المغرب قد أعلن في 2018 قطع علاقاته مع إيران، مبررا ذلك بإشرافها على تدريبات عسكرية لجبهة "البوليساريو" عبر عناصر من "حزب الله" اللبناني.وأعلن بوريطة حينئذٍ أن الرباط قررت إغلاق سفارة إيران وطرد سفيرها بالرباط، متهما "حزب الله" بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو، قائلا: "لدينا أدلة على تورط إيران في دعم البوليساريو".
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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار المغرب اليوم
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار المغرب اليوم

وزير الخارجية المغربي يتهم إيران بتسليح البوليساريو بطائرات مسيرة

10:04 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 04.10.2022)
© AFP 2022 / Iranian Army Officeتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Iranian Army Office
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اتهم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إيران بتسليح جبهة "البوليساريو" بالطائرات المسيرة (الدرونز)، بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم، وفق تعبيره.
وأضاف بوريطة في مؤتمر صحافي على هامش لقاء مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الاثنين، أن "الدول التي تُمكِّن طهران من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول" معتبرا أن حصول هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين على أسلحة وعلى تقنيات متطورة، "خطير جدا".
وتابع "إيران لا يمكنها أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وأن تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".
وكان المغرب قد أعلن في 2018 قطع علاقاته مع إيران، مبررا ذلك بإشرافها على تدريبات عسكرية لجبهة "البوليساريو" عبر عناصر من "حزب الله" اللبناني.
وأعلن بوريطة حينئذٍ أن الرباط قررت إغلاق سفارة إيران وطرد سفيرها بالرباط، متهما "حزب الله" بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو، قائلا: "لدينا أدلة على تورط إيران في دعم البوليساريو".
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