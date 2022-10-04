https://sputnikarabic.ae/20221004/خفر-السواحل-السويدي-تسرب-الغاز-في-التيار-الشمالي-مستمر-1068611110.html
خفر السواحل السويدي: تسرب الغاز في "التيار الشمالي" مستمر
خفر السواحل السويدي: تسرب الغاز في "التيار الشمالي" مستمر
أعلن خفر السواحل السويدي، اليوم الثلاثاء، أن تسرب الغاز في "نورد ستريم 2" لا يزال مستمرا. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:22+0000
2022-10-04T15:22+0000
2022-10-04T15:24+0000
العالم
شركة غازبروم
تسرب
التيار الشمالي
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وقال خفر السواحل في بيان: "الوضع مع تسرب أقل في المنطقة الاقتصادية السويدية لم يتغير. لا يزال التسرب مستمرا، وبقعة قطرها نحو 20 مترا يمكن رؤيتها على سطح البحر".وذكر التقرير أن خفر السواحل أجرى مسحا جويا لموقع التسريب في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت موسكو).أعلن مسؤول أن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" توقف بسبب تسرب الغاز أسفل بحر البلطيق إثر حدوث توازن بين الغاز وضغط المياه.وقال أولريش ليسيك، المتحدث باسم "التيار الشمالي 2": " تسبب ضغط المياه بشكل أو بآخر في إغلاق خط الأنابيب لدرجة أن الغاز الذي بداخله لا يستطيع الخروج".وردا على سؤال بشأن الكمية التي يعتقد أنها في خط الأنابيب، قال: "(تقدر) بالمليون دولار".ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن تسريبات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" الأكثر أهمية.وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مسؤول-التيار-الشمالي-2-توقف-عن-تسريب-الغاز-1068485455.html
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العالم, شركة غازبروم, تسرب, التيار الشمالي
العالم, شركة غازبروم, تسرب, التيار الشمالي
خفر السواحل السويدي: تسرب الغاز في "التيار الشمالي" مستمر
15:22 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أعلن خفر السواحل السويدي، اليوم الثلاثاء، أن تسرب الغاز في "نورد ستريم 2" لا يزال مستمرا.
وقال خفر السواحل في بيان: "الوضع مع تسرب أقل في المنطقة الاقتصادية السويدية لم يتغير. لا يزال التسرب مستمرا، وبقعة قطرها نحو 20 مترا يمكن رؤيتها على سطح البحر".
وذكر التقرير أن خفر السواحل أجرى مسحا جويا لموقع التسريب في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت موسكو).
أعلن مسؤول أن خط أنابيب "التيار الشمالي 2" توقف بسبب تسرب الغاز أسفل بحر البلطيق إثر حدوث توازن بين الغاز وضغط المياه.
وقال أولريش ليسيك، المتحدث باسم "التيار الشمالي 2": " تسبب ضغط المياه بشكل أو بآخر في إغلاق خط الأنابيب لدرجة أن الغاز الذي بداخله لا يستطيع الخروج".
وأضاف: "الاستنتاج أنه ما زال هناك غاز في الخط"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وردا على سؤال بشأن الكمية التي يعتقد أنها في خط الأنابيب
، قال: "(تقدر) بالمليون دولار".
ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن تسريبات خط أنابيب "التيار الشمالي 1" الأكثر أهمية.
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.