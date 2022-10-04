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https://sputnikarabic.ae/20221004/رئيس-الحزب-الحاكم-في-بولندا-يدعو-لنشر-أسلحة-نووية-أمريكية-داخل-البلاد-1068612573.html
رئيس الحزب الحاكم في بولندا يدعو لنشر أسلحة نووية أمريكية داخل البلاد
رئيس الحزب الحاكم في بولندا يدعو لنشر أسلحة نووية أمريكية داخل البلاد
دعا رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، لنشر أسلحة الناتو النووية الأمريكية في بلاده. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:35+0000
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بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وقال كاتشينسكي في مقابلة مع راديو بولندا، اليوم الثلاثاء: "لقد سبق أن أثيرت هذه المسألة أثناء المفاوضات، حتى عندما كنا في المعارضة قمنا بطرح هذه المسألة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي".وأردف كاتشينسكي: "إذا كان لدى الرئيس معلومات لا أملكها تفيد بأن الطريق مفتوح، فأنا أؤيد ذلك تمامًا، وأعتقد أن هذا قرار جيد للغاية، سنرى ما سيحدث".وأضاف: "عدة دول استخدمت هذا البرنامج من قبل، لكن الآن تركيا فقط إذا لم أكن مخطئا".
https://sputnikarabic.ae/20221003/مكتب-زيلينسكي-يطلب-نزع-سلاح-روسيا-النووي-ردا-على-تغريدة-ماسك-1068579908.html
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بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

رئيس الحزب الحاكم في بولندا يدعو لنشر أسلحة نووية أمريكية داخل البلاد

15:35 GMT 04.10.2022
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ نووي أمريكي منتمان 3
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
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دعا رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، لنشر أسلحة الناتو النووية الأمريكية في بلاده.
وقال كاتشينسكي في مقابلة مع راديو بولندا، اليوم الثلاثاء: "لقد سبق أن أثيرت هذه المسألة أثناء المفاوضات، حتى عندما كنا في المعارضة قمنا بطرح هذه المسألة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي".
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
مكتب زيلينسكي يطلب "نزع سلاح روسيا النووي" ردا على تغريدة ماسك
أمس, 19:29 GMT

وأضاف: "لقد أثرت هذا الموضوع مؤخرًا، وكانت الإجابة غير مباشرة، ولم تكن بالإيجاب".

وأردف كاتشينسكي: "إذا كان لدى الرئيس معلومات لا أملكها تفيد بأن الطريق مفتوح، فأنا أؤيد ذلك تمامًا، وأعتقد أن هذا قرار جيد للغاية، سنرى ما سيحدث".
وأضاف: "عدة دول استخدمت هذا البرنامج من قبل، لكن الآن تركيا فقط إذا لم أكن مخطئا".
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