https://sputnikarabic.ae/20221004/رئيس-الحزب-الحاكم-في-بولندا-يدعو-لنشر-أسلحة-نووية-أمريكية-داخل-البلاد-1068612573.html
رئيس الحزب الحاكم في بولندا يدعو لنشر أسلحة نووية أمريكية داخل البلاد
رئيس الحزب الحاكم في بولندا يدعو لنشر أسلحة نووية أمريكية داخل البلاد
دعا رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، لنشر أسلحة الناتو النووية الأمريكية في بلاده. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:35+0000
2022-10-04T15:35+0000
2022-10-04T15:35+0000
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وقال كاتشينسكي في مقابلة مع راديو بولندا، اليوم الثلاثاء: "لقد سبق أن أثيرت هذه المسألة أثناء المفاوضات، حتى عندما كنا في المعارضة قمنا بطرح هذه المسألة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي".وأردف كاتشينسكي: "إذا كان لدى الرئيس معلومات لا أملكها تفيد بأن الطريق مفتوح، فأنا أؤيد ذلك تمامًا، وأعتقد أن هذا قرار جيد للغاية، سنرى ما سيحدث".وأضاف: "عدة دول استخدمت هذا البرنامج من قبل، لكن الآن تركيا فقط إذا لم أكن مخطئا".
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بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
رئيس الحزب الحاكم في بولندا يدعو لنشر أسلحة نووية أمريكية داخل البلاد
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دعا رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، لنشر أسلحة الناتو النووية الأمريكية في بلاده.
وقال كاتشينسكي في مقابلة مع راديو بولندا، اليوم الثلاثاء: "لقد سبق أن أثيرت هذه المسألة أثناء المفاوضات، حتى عندما كنا في المعارضة قمنا بطرح هذه المسألة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي".
وأضاف: "لقد أثرت هذا الموضوع مؤخرًا، وكانت الإجابة غير مباشرة، ولم تكن بالإيجاب".
وأردف كاتشينسكي: "إذا كان لدى الرئيس معلومات لا أملكها تفيد بأن الطريق مفتوح، فأنا أؤيد ذلك تمامًا، وأعتقد أن هذا قرار جيد للغاية، سنرى ما سيحدث".
وأضاف: "عدة دول استخدمت هذا البرنامج
من قبل، لكن الآن تركيا فقط إذا لم أكن مخطئا".