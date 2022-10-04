https://sputnikarabic.ae/20221004/رئيس-حزب-المحافظين-البريطاني-ينصح-المواطنين-بخفض-الإنفاق-أو-تغيير-وظائفهم-1068619672.html
رئيس حزب المحافظين البريطاني ينصح المواطنين بخفض الإنفاق أو تغيير وظائفهم
رئيس حزب المحافظين البريطاني ينصح المواطنين بخفض الإنفاق أو تغيير وظائفهم
أثار رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، جيك بيري، موجة من الانتقادات من المواطنين البريطانيين، بعد أن نصح أولئك الذين تأثروا بالأزمة المالية بأن ينفقوا أقل أو... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:24+0000
2022-10-04T18:24+0000
2022-10-04T18:30+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
وسُئل بيري في مقابلة متلفزة مع قناة "سكاي نيوز" عن الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة ليز تراس وسط قلق عام متزايد، حسبما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" اليوم الثلاثاء.وأجاب السياسي: "يحتاج الناس إلى فهم أنه إذا قفزت فواتيرهم، فعليهم إما خفض الإنفاق، أو الحصول على زيادة في الراتب، أو العثور على وظيفة جديدة".وعلقت كريستينا ماكيني، رئيسة النقابات العمالية، أنه إذا اتبع البريطانيون النصائح، فستكون المستشفيات والمدارس في جميع أنحاء البلاد فارغة على الفور.وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، يوم الاثنين، التراجع عن خطتها لإلغاء ضريبة 45% على مرتفعي الدخل، بعد تمرد متزايد من نواب حزب المحافظين واستياء واسع النطاق وصل المؤسسات المالية الدولية.عزز الإعلان إقبال المستثمرين على الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين، وعاد الجنيه إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن تعلن الحكومة خطتها لخفض الضرائب الشهر الماضي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20221003/ذا-تايمز-بريطانيا-قد-تعلن-حالة-الطوارئ-لإمدادات-الغاز-1068536421.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/46/1016624670_0:0:3433:2575_1920x0_80_0_0_f2545103c82e79ab3dd566568d3c5c65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
رئيس حزب المحافظين البريطاني ينصح المواطنين بخفض الإنفاق أو تغيير وظائفهم
18:24 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 18:30 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أثار رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، جيك بيري، موجة من الانتقادات من المواطنين البريطانيين، بعد أن نصح أولئك الذين تأثروا بالأزمة المالية بأن ينفقوا أقل أو يكسبوا أكثر، حسبما ذكرته الصحافة المحلية.
وسُئل بيري في مقابلة متلفزة مع قناة "سكاي نيوز" عن الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة ليز تراس وسط قلق عام متزايد، حسبما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" اليوم الثلاثاء.
وأجاب السياسي: "يحتاج الناس إلى فهم أنه إذا قفزت فواتيرهم، فعليهم إما خفض الإنفاق، أو الحصول على زيادة في الراتب، أو العثور على وظيفة جديدة".
وتعرضت عبارة بيري لانتقادات حادة، حيث وصفها المواطنون "بالقساوة الوقحة".
وعلقت كريستينا ماكيني، رئيسة النقابات العمالية، أنه إذا اتبع البريطانيون النصائح، فستكون المستشفيات والمدارس في جميع أنحاء البلاد فارغة على الفور.
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، يوم الاثنين، التراجع عن خطتها لإلغاء ضريبة 45% على مرتفعي الدخل، بعد تمرد متزايد من نواب حزب المحافظين واستياء واسع النطاق وصل المؤسسات المالية الدولية.
عزز الإعلان إقبال المستثمرين
على الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين، وعاد الجنيه إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن تعلن الحكومة خطتها لخفض الضرائب الشهر الماضي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".