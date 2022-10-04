https://sputnikarabic.ae/20221004/رائحة-الفم-تنذر-بالإصابة-بمرض-في-الكبد-1068587180.html
رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض في الكبد
رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض في الكبد
أشار تقرير طبي بريطاني إلى أن تغير رائحة الفم قد ينذر بالإصابة بمرض في الكبد. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T06:58+0000
2022-10-04T06:58+0000
2022-10-04T07:03+0000
مجتمع
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وبحسب الفريق البريطاني الذي نشرت صحيفة "The Express" تقريرهم فإن تغير رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني.وأضاف التقرير أن هذه المشاكل يمكن أن تبدأ بشكل مفاجئ ومن المهم للغاية الانتباه للتغيرات التي تطرأ على الجسم في الوقت المناسب ومراجعة الطبيب.ويمكن أن تكون الأعراض الأكثر خطورة لمشاكل الكبد هي الارتعاش في اليدين والتهيج العصبي والتشنجات، بالإضافة للنعاس والارتباك والكلام المشوش والخمول العام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض في الكبد
06:58 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير طبي بريطاني إلى أن تغير رائحة الفم قد ينذر بالإصابة بمرض في الكبد.
وبحسب الفريق البريطاني الذي نشرت صحيفة
"The Express" تقريرهم فإن تغير رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني.
وأضاف التقرير أن هذه المشاكل يمكن أن تبدأ بشكل مفاجئ ومن المهم للغاية الانتباه للتغيرات التي تطرأ على الجسم في الوقت المناسب ومراجعة الطبيب.
هذا وتعتبر أمراض الكبد خطيرة لأنها تقلل من الاستجابة المناعية وفي كثير من الأحيان يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من التهابات بالمسالك البولية أو التهابات الجهاز التنفسي.
ويمكن أن تكون الأعراض الأكثر خطورة لمشاكل
الكبد هي الارتعاش في اليدين والتهيج العصبي والتشنجات، بالإضافة للنعاس والارتباك والكلام المشوش والخمول العام.