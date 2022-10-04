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روسيا تجري اختبارات على مدارات مع مركبات فضائية أجنبية
روسيا تجري اختبارات على مدارات مع مركبات فضائية أجنبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الفضاء الروسية أجرت "تجارب في مدارات بمركبات فضائية لدول أجنبية". ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:06+0000
2022-10-04T11:06+0000
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صرحت وزارة الدفاع الروسية بذلك بمناسبة الذكرى الـ65 لقوات الفضاء الروسية، وأشارات إلى أن المتخصصين في المركز الرئيسي لاستطلاع حالة الفضاء اهتموا بشكل خاص بـ "مراقبة تكوين وحالة المجموعات المدارية لأنظمة الفضاء الأجنبية". كما أفادت الدفاع أن محطات رادار "فورونيج" من الجيل الجديد لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، التي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا عالية، دخلت المناوبة الآن. تعمل هذه الرادارات في مناطق لينينغراد، وكالينينغراد، وإيركوتسك، وأورينبورغ، وفي مناطق ألتاي، وكراسنودار، وكراسنويارسك.
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وسائط متعددة, كاريكاتير

روسيا تجري اختبارات على مدارات مع مركبات فضائية أجنبية

11:06 GMT 04.10.2022
© Sputnikروسيا تجري اختبارات على مدارات مع مركبات فضائية أجنبية
روسيا تجري اختبارات على مدارات مع مركبات فضائية أجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الفضاء الروسية أجرت "تجارب في مدارات بمركبات فضائية لدول أجنبية". ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل.
صرحت وزارة الدفاع الروسية بذلك بمناسبة الذكرى الـ65 لقوات الفضاء الروسية، وأشارات إلى أن المتخصصين في المركز الرئيسي لاستطلاع حالة الفضاء اهتموا بشكل خاص بـ "مراقبة تكوين وحالة المجموعات المدارية لأنظمة الفضاء الأجنبية".
كما أفادت الدفاع أن محطات رادار "فورونيج" من الجيل الجديد لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، التي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا عالية، دخلت المناوبة الآن. تعمل هذه الرادارات في مناطق لينينغراد، وكالينينغراد، وإيركوتسك، وأورينبورغ، وفي مناطق ألتاي، وكراسنودار، وكراسنويارسك.
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