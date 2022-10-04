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https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تطور-طوربيدات-خفيفة-لتدمير-الغواصات-النووية-السريعة-1068623541.html
روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة
روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة
تطور روسيا أسلحة خارقة للحروب البحرية، بعضها ذو حجم صغير مثل طوربيدات "إم تي تي" الخفيفة المصممة لتدمير الغواصات النووية السريعة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:11+0000
2022-10-04T20:11+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتم تصميم الطوربيد "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.ما هي مميزات الطوربيد "إم تي تي"؟ما هي المواصفات الفنية للطوربيد الروسي؟ويتميز هذا الطوربيد بوجود نسختين إحداهما تدريبية يصل عمرها الافتراضي إلى 3 سنوات، والأخرى النسخة القتالية ويصل عمرها الافتراضي إلى 10 سنوات.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة

20:11 GMT 04.10.2022
© Depositphotos / 3dmentatغواصة تطلق طوربيداً
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / 3dmentat
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تطور روسيا أسلحة خارقة للحروب البحرية، بعضها ذو حجم صغير مثل طوربيدات "إم تي تي" الخفيفة المصممة لتدمير الغواصات النووية السريعة.
وتم تصميم الطوربيد "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.
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ما هي مميزات الطوربيد "إم تي تي"؟

محرك قوي يمنحه القدرة على تدمير الغواصات النووية السريعة.
نظام توجيه جديد لمعالجة الإشارات إلكترونيا.
كمبيوتر خاص على متن الطوربيد مزود بأحدث تقنيات تتبع الأهداف.
رأس حربي موجه.
يمكنه تتبع الهدف بدقة بعد الإطلاق حتى في ظروف التشويش المضاد.
يمكنه العمل في أعماق مختلفة منها المياه الضحلة.

ما هي المواصفات الفنية للطوربيد الروسي؟

القطر: 32.4 سنتيمتر.
الطول: 3.2 متر.
الوزن: 390 كيلوغرام.
الشحنة التفجيرية: 60 كيلوغرام.
يمكن إطلاقه بسرعتين وفقا لموقع الهدف:
الأولى: 50 عقدة (نحو 92 كلم/ ساعة).
الثانية: 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة).
المدى بسرعة 50 عقدة: 9 كيلومترات.
المدى بسرعة 30 عقدة: 20 كيلومترا.
عمق الاشتباك مع الهدف: من 15 إلى 600 متر.
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ويتميز هذا الطوربيد بوجود نسختين إحداهما تدريبية يصل عمرها الافتراضي إلى 3 سنوات، والأخرى النسخة القتالية ويصل عمرها الافتراضي إلى 10 سنوات.
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