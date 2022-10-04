https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تطور-طوربيدات-خفيفة-لتدمير-الغواصات-النووية-السريعة-1068623541.html
روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة
روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة
تطور روسيا أسلحة خارقة للحروب البحرية، بعضها ذو حجم صغير مثل طوربيدات "إم تي تي" الخفيفة المصممة لتدمير الغواصات النووية السريعة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:11+0000
2022-10-04T20:11+0000
2022-10-04T20:11+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103116/43/1031164329_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_fae4c8ffed3e118bcf3e5a88b2c3798b.jpg
وتم تصميم الطوربيد "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.ما هي مميزات الطوربيد "إم تي تي"؟ما هي المواصفات الفنية للطوربيد الروسي؟ويتميز هذا الطوربيد بوجود نسختين إحداهما تدريبية يصل عمرها الافتراضي إلى 3 سنوات، والأخرى النسخة القتالية ويصل عمرها الافتراضي إلى 10 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220723/ثلاث-غواصات-روسية-تقلق-الناتو-1065456103.html
https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html
https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103116/43/1031164329_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92ce81fc564884289d6a9134a965ec51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة
تابعنا عبر
تطور روسيا أسلحة خارقة للحروب البحرية، بعضها ذو حجم صغير مثل طوربيدات "إم تي تي" الخفيفة المصممة لتدمير الغواصات النووية السريعة.
وتم تصميم الطوربيد "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال
الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.
ما هي مميزات الطوربيد "إم تي تي"؟
محرك قوي يمنحه القدرة على تدمير الغواصات النووية السريعة.
نظام توجيه جديد لمعالجة الإشارات إلكترونيا.
كمبيوتر خاص على متن الطوربيد مزود
بأحدث تقنيات تتبع الأهداف.
يمكنه تتبع الهدف بدقة بعد الإطلاق حتى في ظروف التشويش المضاد.
يمكنه العمل في أعماق مختلفة منها المياه الضحلة.
ما هي المواصفات الفنية للطوربيد الروسي؟
الشحنة التفجيرية: 60 كيلوغرام.
يمكن إطلاقه بسرعتين وفقا لموقع الهدف
:
الأولى: 50 عقدة (نحو 92 كلم/ ساعة).
الثانية: 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة).
المدى بسرعة 50 عقدة: 9 كيلومترات.
المدى بسرعة 30 عقدة: 20 كيلومترا.
عمق الاشتباك مع الهدف: من 15 إلى 600 متر.
ويتميز هذا الطوربيد بوجود نسختين إحداهما تدريبية يصل عمرها الافتراضي إلى 3 سنوات، والأخرى النسخة القتالية
ويصل عمرها الافتراضي إلى 10 سنوات.