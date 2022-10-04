https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تطور-طوربيدات-خفيفة-لتدمير-الغواصات-النووية-السريعة-1068623541.html

روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة

روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة

تطور روسيا أسلحة خارقة للحروب البحرية، بعضها ذو حجم صغير مثل طوربيدات "إم تي تي" الخفيفة المصممة لتدمير الغواصات النووية السريعة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T20:11+0000

2022-10-04T20:11+0000

2022-10-04T20:11+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103116/43/1031164329_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_fae4c8ffed3e118bcf3e5a88b2c3798b.jpg

وتم تصميم الطوربيد "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.ما هي مميزات الطوربيد "إم تي تي"؟ما هي المواصفات الفنية للطوربيد الروسي؟ويتميز هذا الطوربيد بوجود نسختين إحداهما تدريبية يصل عمرها الافتراضي إلى 3 سنوات، والأخرى النسخة القتالية ويصل عمرها الافتراضي إلى 10 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20220723/ثلاث-غواصات-روسية-تقلق-الناتو-1065456103.html

https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html

https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا