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https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-ينذر-بالهجوم-الصاروخي--1068594663.html
روسيا تطور نظاما جديدا ينذر بالهجوم الصاروخي
روسيا تطور نظاما جديدا ينذر بالهجوم الصاروخي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تطوير محطات رادار جديدة لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي في روسيا. سيتم وضعها في جمهورية كومي ومقاطعة مورمانسك. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T09:43+0000
2022-10-04T09:43+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وصرحت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة الذكرى 65 لقوات الفضاء الروسية أن محطات رادار "فورونيج" من الجيل الجديد لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، والتي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا عالية، دخلت المناوبة الآن. تعمل هذه الرادارات في مناطق لينينغراد، وكالينينغراد، وإيركوتسك، وأورينبورغ، وفي مناطق ألتاي، وكراسنودار، وكراسنويارسك.وأضافت الوزارة أن وسائل الخدمة في نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الروسي والوسائل المتخصصة لأنظمة التحكم في الفضاء والدفاع المضاد للصواريخ كشفت هذا العام عن أكثر من 150 إطلاقًا لصواريخ باليستية أجنبية ومحلية وصواريخ فضائية.وأضافت أنه بحلول عام 2025، ستنشر روسيا أنظمة إلكترونية بصرية وتقنية راديوية جديدة لمراقبة الفضاء الخارجي. وسيكون هناك أكثر من 12 منظومة.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا تطور نظاما جديدا ينذر بالهجوم الصاروخي

09:43 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تطوير محطات رادار جديدة لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي في روسيا. سيتم وضعها في جمهورية كومي ومقاطعة مورمانسك.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة الذكرى 65 لقوات الفضاء الروسية أن محطات رادار "فورونيج" من الجيل الجديد لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، والتي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا عالية، دخلت المناوبة الآن. تعمل هذه الرادارات في مناطق لينينغراد، وكالينينغراد، وإيركوتسك، وأورينبورغ، وفي مناطق ألتاي، وكراسنودار، وكراسنويارسك.
وأضافت الوزارة أن وسائل الخدمة في نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الروسي والوسائل المتخصصة لأنظمة التحكم في الفضاء والدفاع المضاد للصواريخ كشفت هذا العام عن أكثر من 150 إطلاقًا لصواريخ باليستية أجنبية ومحلية وصواريخ فضائية.
وأضافت أنه بحلول عام 2025، ستنشر روسيا أنظمة إلكترونية بصرية وتقنية راديوية جديدة لمراقبة الفضاء الخارجي. وسيكون هناك أكثر من 12 منظومة.
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