https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تنفي-نبأ-طلب-مساعدة-عسكرية-من-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي--1068601426.html
روسيا تنفي نبأ طلب مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي
روسيا تنفي نبأ طلب مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعلنت السفارة الروسية في قيرغيزيا أن شبكات التواصل الاجتماعي بدأت بتداول "نسخة" رسالة مزيفة من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى الأمين العام... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:12+0000
2022-10-04T12:12+0000
2022-10-04T12:12+0000
روسيا
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ووصفت السفارة بأن هذه الرسالة "الملفقة بشكل أخرق" مزيفة.وجاء في بيان السفارة: "نحثكم على عدم تصديق الاستفزازات والتركيز فقط على المعلومات الواردة من المصادر الرسمية. إن مؤلفي هذه التزويرات لديهم هدف واحد - زرع الذعر والشقاق في علاقاتنا مع دول آسيا الوسطى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تنفي نبأ طلب مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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أعلنت السفارة الروسية في قيرغيزيا أن شبكات التواصل الاجتماعي بدأت بتداول "نسخة" رسالة مزيفة من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس زعم فيها طلب تقديم مساعدة عسكرية لروسيا في دونباس.
ووصفت السفارة بأن هذه الرسالة "الملفقة بشكل أخرق" مزيفة.
وجاء في بيان السفارة: "نحثكم على عدم تصديق الاستفزازات والتركيز فقط على المعلومات الواردة من المصادر الرسمية. إن مؤلفي هذه التزويرات لديهم هدف واحد - زرع الذعر والشقاق في علاقاتنا مع دول آسيا الوسطى".