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https://sputnikarabic.ae/20221004/زيلينسكي-يشكر-بايدن-على-الدعم-العسكري-المتواصل-1068623119.html
زيلينسكي يشكر بايدن على الدعم العسكري المتواصل
زيلينسكي يشكر بايدن على الدعم العسكري المتواصل
وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن على "الدعم الدفاعي والمالي المتواصل"، في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن عن... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T19:59+0000
2022-10-04T19:59+0000
جو بايدن
زيلينسكي
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وناقش الرئيسان "عقوبات جديدة والوضع في أرض المعركة"، بعد تعهد الولايات المتحدة بتقديم 625 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، بحسب بيان للرئيس الأوكراني.وفي وقت سابق اليوم، أعلن البت الأبيض عن حزمة مساعدات إضافية من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار.وقال إن حزمة الأسلحة تشمل أنظمة متحركة لإطلاق صواريخ "هيمارس" وذخيرة وعربات مدرعة.جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20221004/زيلينسكي-يعتبر-مراسيم-بوتين-حول-المناطق-المحررة-لاغية-1068608564.html
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جو بايدن, زيلينسكي
جو بايدن, زيلينسكي

زيلينسكي يشكر بايدن على الدعم العسكري المتواصل

19:59 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن على "الدعم الدفاعي والمالي المتواصل"، في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن عن شحنة أسلحة جديدة لكييف.
وناقش الرئيسان "عقوبات جديدة والوضع في أرض المعركة"، بعد تعهد الولايات المتحدة بتقديم 625 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، بحسب بيان للرئيس الأوكراني.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
زيلينسكي يعتبر مراسيم بوتين حول المناطق المحررة "لاغية"
14:49 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البت الأبيض عن حزمة مساعدات إضافية من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار.
وقال إن حزمة الأسلحة تشمل أنظمة متحركة لإطلاق صواريخ "هيمارس" وذخيرة وعربات مدرعة.
جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.
وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.
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