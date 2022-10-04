https://sputnikarabic.ae/20221004/سفير-إسرائيلي-لا-نفرض-عقوبات-على-روسيا-ونتصرف-بالاتفاق-مع-الحلفاء-1068600184.html
سفير إسرائيلي: لا نفرض عقوبات على روسيا ونتصرف بالاتفاق مع الحلفاء
سفير إسرائيلي: لا نفرض عقوبات على روسيا ونتصرف بالاتفاق مع الحلفاء
أعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، أن إسرائيل ستتصرف في إطار القانون الخاص بمسألة العقوبات ضد روسيا، الذي لا ينص على فرض عقوبات من جانب واحد،... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:44+0000
2022-10-04T11:44+0000
2022-10-04T11:44+0000
إسرائيل
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وقال: "منذ بداية فرض العقوبات على روسيا، قالت إسرائيل إنها لن تعمل على تجاوز العقوبات. القضية هي أن القانون الإسرائيلي لا ينص على إمكانية فرض عقوبات من جانب واحد ضد أي دولة. لا توجد مثل هذه الحالات في تاريخ إسرائيل لأنه لا يوجد مثل هذا الاحتمال في القانون".وأشار إلى أن جميع الشركات الإسرائيلية تقريبًا تعمل إما في السوق الأمريكية أو الأوروبية، ولن تعمل أي شركة بتجاوز العقوبات، الأمر نفسه ينطبق على الدولة".وأشار رئيس الوزراء اليهودي يائير لابيد في وقت سابق في بيان خاص إلى أن إسرائيل تدرس التأثير المحتمل للعقوبات التي فرضت ضد روسيا. سيتم إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارات لدراسة الآثار المترتبة على هذه العقوبات على السياسة والاقتصاد في إسرائيل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
سفير إسرائيلي: لا نفرض عقوبات على روسيا ونتصرف بالاتفاق مع الحلفاء
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أعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، أن إسرائيل ستتصرف في إطار القانون الخاص بمسألة العقوبات ضد روسيا، الذي لا ينص على فرض عقوبات من جانب واحد، ولكن بالاتفاق مع الحلفاء.
وقال: "منذ بداية فرض العقوبات على روسيا، قالت إسرائيل إنها لن تعمل على تجاوز العقوبات. القضية هي أن القانون الإسرائيلي لا ينص على إمكانية فرض عقوبات من جانب واحد ضد أي دولة. لا توجد مثل هذه الحالات في تاريخ إسرائيل لأنه لا يوجد مثل هذا الاحتمال في القانون".
وأشار إلى أن جميع الشركات الإسرائيلية تقريبًا تعمل إما في السوق الأمريكية أو الأوروبية، ولن تعمل أي شركة بتجاوز العقوبات، الأمر نفسه ينطبق على الدولة".
وأضاف "في اللحظة التي فرضت فيها العقوبات بدأنا نتصرف على هذا الأساس حتى لا ننتهك نظام العقوبات بأي شكل من الأشكال. وسيستمر هذا".
وأشار رئيس الوزراء اليهودي يائير لابيد في وقت سابق في بيان خاص إلى أن إسرائيل تدرس التأثير المحتمل للعقوبات التي فرضت ضد روسيا. سيتم إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارات لدراسة الآثار المترتبة على هذه العقوبات على السياسة والاقتصاد في إسرائيل.