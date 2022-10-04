عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/سفير-إسرائيلي-لا-نفرض-عقوبات-على-روسيا-ونتصرف-بالاتفاق-مع-الحلفاء-1068600184.html
سفير إسرائيلي: لا نفرض عقوبات على روسيا ونتصرف بالاتفاق مع الحلفاء
سفير إسرائيلي: لا نفرض عقوبات على روسيا ونتصرف بالاتفاق مع الحلفاء
أعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، أن إسرائيل ستتصرف في إطار القانون الخاص بمسألة العقوبات ضد روسيا، الذي لا ينص على فرض عقوبات من جانب واحد،... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:44+0000
2022-10-04T11:44+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c1ed58194baca58a609c783f9a518dd.jpg
وقال: "منذ بداية فرض العقوبات على روسيا، قالت إسرائيل إنها لن تعمل على تجاوز العقوبات. القضية هي أن القانون الإسرائيلي لا ينص على إمكانية فرض عقوبات من جانب واحد ضد أي دولة. لا توجد مثل هذه الحالات في تاريخ إسرائيل لأنه لا يوجد مثل هذا الاحتمال في القانون".وأشار إلى أن جميع الشركات الإسرائيلية تقريبًا تعمل إما في السوق الأمريكية أو الأوروبية، ولن تعمل أي شركة بتجاوز العقوبات، الأمر نفسه ينطبق على الدولة".وأشار رئيس الوزراء اليهودي يائير لابيد في وقت سابق في بيان خاص إلى أن إسرائيل تدرس التأثير المحتمل للعقوبات التي فرضت ضد روسيا. سيتم إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارات لدراسة الآثار المترتبة على هذه العقوبات على السياسة والاقتصاد في إسرائيل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52d86ed13b1feb67aee4a4860bdaeba9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل
إسرائيل

سفير إسرائيلي: لا نفرض عقوبات على روسيا ونتصرف بالاتفاق مع الحلفاء

11:44 GMT 04.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، أن إسرائيل ستتصرف في إطار القانون الخاص بمسألة العقوبات ضد روسيا، الذي لا ينص على فرض عقوبات من جانب واحد، ولكن بالاتفاق مع الحلفاء.
وقال: "منذ بداية فرض العقوبات على روسيا، قالت إسرائيل إنها لن تعمل على تجاوز العقوبات. القضية هي أن القانون الإسرائيلي لا ينص على إمكانية فرض عقوبات من جانب واحد ضد أي دولة. لا توجد مثل هذه الحالات في تاريخ إسرائيل لأنه لا يوجد مثل هذا الاحتمال في القانون".
وأشار إلى أن جميع الشركات الإسرائيلية تقريبًا تعمل إما في السوق الأمريكية أو الأوروبية، ولن تعمل أي شركة بتجاوز العقوبات، الأمر نفسه ينطبق على الدولة".
وأضاف "في اللحظة التي فرضت فيها العقوبات بدأنا نتصرف على هذا الأساس حتى لا ننتهك نظام العقوبات بأي شكل من الأشكال. وسيستمر هذا".
وأشار رئيس الوزراء اليهودي يائير لابيد في وقت سابق في بيان خاص إلى أن إسرائيل تدرس التأثير المحتمل للعقوبات التي فرضت ضد روسيا. سيتم إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارات لدراسة الآثار المترتبة على هذه العقوبات على السياسة والاقتصاد في إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала