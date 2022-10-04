https://sputnikarabic.ae/20221004/سكان-بوركينا-فاسو-ينظمون-مسيرة-دعم-لروسيا-1068619245.html
سكان بوركينا فاسو ينظمون مسيرة دعم لروسيا
سكان بوركينا فاسو ينظمون مسيرة دعم لروسيا
خرج مواطنون في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، اليوم الثلاثاء، في مسيرة دعم لروسيا دعوا خلالها السلطات الجديدة للتحالف معها. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:09+0000
2022-10-04T18:09+0000
2022-10-04T18:11+0000
بوركينا فاسو
روسيا
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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن "عشرات المتظاهرين رفعوا الأعلام الروسية ساروا في شوارع واغادوغو ورددوا هتافات مؤيدة لروسيا ومناهضة لوجود فرنسا ودعوا أيضا الكتلة الإقليمية للإيكواس (التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا) إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.وقال محمدي سوادوغو وهو أحد المتظاهرين لأحد وكالات الأنباء المحلية: "الإيكواس دمية تتلاعب بها فرنسا، نطلب من السلطات الجديدة أن تتجه إلى روسيا، نريد أن تأتي روسيا وتساعدنا، فرنسا هي التي تبث الخلاف بيننا لتقويض تماسكنا الاجتماعي للسيطرة علينا".ونقل الرئيس العسكري المعزول لبوركينا فاسو في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في طائرة خاصة إلى توغو، بعد وساطة دولية، في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الرئيس العسكري السابق في بوركينا فاسو داميبا استسلم، وغادر طوعا".وأضاف المصدر أنه "تم نقل داميبا في طائرة خاصة إلى توغو بعد الوساطة التي قامت بها ساحل العاج وتوغو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, روسيا
سكان بوركينا فاسو ينظمون مسيرة دعم لروسيا
18:09 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 18:11 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
خرج مواطنون في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، اليوم الثلاثاء، في مسيرة دعم لروسيا دعوا خلالها السلطات الجديدة للتحالف معها.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن "عشرات المتظاهرين رفعوا الأعلام الروسية ساروا في شوارع واغادوغو ورددوا هتافات مؤيدة لروسيا ومناهضة لوجود فرنسا ودعوا أيضا الكتلة الإقليمية للإيكواس (التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا) إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال محمدي سوادوغو وهو أحد المتظاهرين لأحد وكالات الأنباء المحلية: "الإيكواس دمية تتلاعب بها فرنسا، نطلب من السلطات الجديدة أن تتجه إلى روسيا، نريد أن تأتي روسيا وتساعدنا، فرنسا هي التي تبث الخلاف بيننا لتقويض تماسكنا الاجتماعي للسيطرة علينا".
ونقل الرئيس العسكري المعزول لبوركينا فاسو في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في طائرة خاصة إلى توغو، بعد وساطة دولية، في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك
" إن "الرئيس العسكري السابق في بوركينا فاسو داميبا استسلم، وغادر طوعا".
وأضاف المصدر أنه "تم نقل داميبا في طائرة خاصة إلى توغو بعد الوساطة التي قامت بها ساحل العاج وتوغو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".