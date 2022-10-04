https://sputnikarabic.ae/20221004/سلطات-إنرغودار-تفرض-حظرا-للتجوال-في-المدينة-1068601302.html
سلطات إنرغودار تفرض حظرا للتجوال في المدينة
سلطات إنرغودار تفرض حظرا للتجوال في المدينة
أفادت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة إنرغودار التابعة لمقاطعة زابوروجيه بفرض حظر تجوال مؤقت في أرجاء المدينة اعتبارا من اليوم الثلاثاء "لدواع أمنية". 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:00+0000
2022-10-04T12:00+0000
2022-10-04T12:06+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "منذ 4 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين، تم فرض حظر تجوال مؤقت من الساعة 20:00 إلى الساعة 6:00، ويُحظر التنقل في جميع أنحاء المدينة في هذه الأوقات".وأعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، في 24 أيلول/ سبتمبر أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.وقال فولغا خلال لقاء مباشر على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنهم يستهدفون مراكز الاقتراع لدينا، ففي مناطق (المراكز) حدثت أضرار نتيجة النيران في الوقت الحالي".
https://sputnikarabic.ae/20220912/سلطات-إنرغودار-انخفاض-مستوى-القصف-الأوكراني-على-المدينة-ومحيطها-1067624369.html
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روسيا
سلطات إنرغودار تفرض حظرا للتجوال في المدينة
12:00 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة إنرغودار التابعة لمقاطعة زابوروجيه بفرض حظر تجوال مؤقت في أرجاء المدينة اعتبارا من اليوم الثلاثاء "لدواع أمنية".
وجاء في البيان: "منذ 4 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين، تم فرض حظر تجوال مؤقت من الساعة 20:00 إلى الساعة 6:00، ويُحظر التنقل في جميع أنحاء المدينة في هذه الأوقات".
وفي الوقت نفسه، يتعين على عمال المحطة النووية ومحطة الطاقة الحرارية المناوبين أن يصطحبوا عند التنقل في جميع أنحاء المدينة في هذا الوقت بطاقة الهوية الشخصية وبطاقات المرور المخصصة معهم، وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على منافذ البيع بالتجزئة التي تعمل على مدار الساعة الخدمة أثناء حظر التجوال.
وأعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، في 24 أيلول/ سبتمبر أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.
وقال فولغا
خلال لقاء مباشر على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنهم يستهدفون مراكز الاقتراع لدينا، ففي مناطق (المراكز) حدثت أضرار نتيجة النيران في الوقت الحالي".