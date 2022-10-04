https://sputnikarabic.ae/20221004/سويسرا-بصدد-استضافة-طاولة-حوار-تجمع-فرقاء-الأزمة-اللبنانية-1068609766.html
سويسرا بصدد استضافة طاولة حوار تجمع فرقاء الأزمة اللبنانية
سويسرا بصدد استضافة طاولة حوار تجمع فرقاء الأزمة اللبنانية
كشف مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت، أن الحكومة السويسرية تتجه إلى دعوة ممثلين عن جميع فرقاء الأزمة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني إلى طاولة حوار تعقد في... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:02+0000
2022-10-04T15:02+0000
2022-10-04T15:02+0000
لبنان
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم خلال الحوار مناقشة القضايا الخلافية بين أطياف المجتمع السياسي اللبناني وصولا إلى محاولة صياغة عقد اجتماعي جديد.وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم تحديد موعد لانعقاد طاولة الحوار، ولا جدول أعمال نهائي.لكنه أكد أن السويسريين وضعوا بتصرف الحكومة اللبنانية مجموعة أوراق عمل أعدتها السفارة السويسرية في بيروت بالتعاون مع شخصيات ينتمي معظمها للمجتمع المدني.وكان البرلمان اللبناني، قد فشل الخميس الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للعماد ميشال عون، الذي تنتهي ولايته الدستورية، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.ولم يفلح أي فريق سياسي لبناني في إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة، في ظل غياب التوافق المطلوب لتمرير الاستحقاق؛ حيث لا يملك أي فريق الأكثرية البرلمانية المطلوبة، وهي 65 صوتا؛ لضمان انتخاب الرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20220929/اللا-توافق-على-رئيس-جديد-للبنان-سيد-الموقف-في-البرلمان-اللبناني-1068390340.html
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لبنان, أخبار لبنان
سويسرا بصدد استضافة طاولة حوار تجمع فرقاء الأزمة اللبنانية
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كشف مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت، أن الحكومة السويسرية تتجه إلى دعوة ممثلين عن جميع فرقاء الأزمة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني إلى طاولة حوار تعقد في سويسرا.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
"، إنه سيتم خلال الحوار مناقشة القضايا الخلافية بين أطياف المجتمع السياسي اللبناني وصولا إلى محاولة صياغة عقد اجتماعي جديد.
وأضاف أن السويسريين مهدوا للدعوة بجولة واسعة من المشاورات مع شخصيات وقوى سياسية وروحية ومدنية لبنانية، توافق معظمها على أهمية توجيه مثل هذه الدعوة.
وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم تحديد موعد لانعقاد طاولة الحوار، ولا جدول أعمال نهائي.
لكنه أكد أن السويسريين وضعوا بتصرف الحكومة اللبنانية مجموعة أوراق عمل أعدتها السفارة السويسرية في بيروت بالتعاون مع شخصيات ينتمي معظمها للمجتمع المدني.
وكان البرلمان اللبناني
، قد فشل الخميس الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للعماد ميشال عون، الذي تنتهي ولايته الدستورية، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ولم يفلح أي فريق سياسي لبناني في إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة، في ظل غياب التوافق المطلوب لتمرير الاستحقاق؛ حيث لا يملك أي فريق الأكثرية البرلمانية المطلوبة، وهي 65 صوتا؛ لضمان انتخاب الرئيس.