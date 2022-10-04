https://sputnikarabic.ae/20221004/سويسرا-بصدد-استضافة-طاولة-حوار-تجمع-فرقاء-الأزمة-اللبنانية-1068609766.html

سويسرا بصدد استضافة طاولة حوار تجمع فرقاء الأزمة اللبنانية

سويسرا بصدد استضافة طاولة حوار تجمع فرقاء الأزمة اللبنانية

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت، أن الحكومة السويسرية تتجه إلى دعوة ممثلين عن جميع فرقاء الأزمة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني إلى طاولة حوار تعقد في... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T15:02+0000

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لبنان

أخبار لبنان

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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم خلال الحوار مناقشة القضايا الخلافية بين أطياف المجتمع السياسي اللبناني وصولا إلى محاولة صياغة عقد اجتماعي جديد.وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم تحديد موعد لانعقاد طاولة الحوار، ولا جدول أعمال نهائي.لكنه أكد أن السويسريين وضعوا بتصرف الحكومة اللبنانية مجموعة أوراق عمل أعدتها السفارة السويسرية في بيروت بالتعاون مع شخصيات ينتمي معظمها للمجتمع المدني.وكان البرلمان اللبناني، قد فشل الخميس الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للعماد ميشال عون، الذي تنتهي ولايته الدستورية، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.ولم يفلح أي فريق سياسي لبناني في إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة، في ظل غياب التوافق المطلوب لتمرير الاستحقاق؛ حيث لا يملك أي فريق الأكثرية البرلمانية المطلوبة، وهي 65 صوتا؛ لضمان انتخاب الرئيس.

https://sputnikarabic.ae/20220929/اللا-توافق-على-رئيس-جديد-للبنان-سيد-الموقف-في-البرلمان-اللبناني-1068390340.html

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