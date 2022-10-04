https://sputnikarabic.ae/20221004/شواحن-سامسونغ-قد-تشحن-هواتف-آيفون-بعد-تصويت-جديد-من-الاتحاد-الأوروبي-1068614230.html

شواحن "سامسونغ" قد تشحن هواتف "آيفون" بعد تصويت جديد من الاتحاد الأوروبي

شواحن "سامسونغ" قد تشحن هواتف "آيفون" بعد تصويت جديد من الاتحاد الأوروبي

وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على قانون جديد يُلزم كافة الأجهزة الالكترونية على استخدام شاحن طاقة شائع ومتداول. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T16:24+0000

2022-10-04T16:24+0000

2022-10-04T16:25+0000

شركة آبل

شركة سامسونج

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1046715438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ab6a1ee5e95f49ce01caa4db7946eea.jpg

وحصل التشريع على موافقة من البرلمان الأوروبي، الذي في حال أن تم إقراره بصورة نهائية، سيلزم كافة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات المباعة داخل الاتحاد الأوروبي أن تكون مجهزة بمنفذ شحن "يو إس بي" من النوع "سي"، مع حلول نهاية عام 2024، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقد يؤثر ذلك القانون على شركات مثل "آبل" الأمريكية وغيرها من شركات التكنولوجيا، التي لا تستخدم حاليا شاحن "يو إس بي- سي".وتستخدم غالبية هواتف "آيفون" من شركة "آبل" شاحن "لايتننغ" الحالي، ولكنها سوف تضطر إلى تضمين الشاحن "يو إس بي- سي" إذا كانت ترغب في بيع هواتفها داخل الاتحاد الأوروبي.يشار إلى أنه تم تجهيز حواسيب "آيباد" و"ماك بوك" الأحدث من شركة "آبل" بالفعل بمنافذ شحن "يو إس بي- سي".ووافقت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على التشريع في شهر يونيو/ حزيران، واليوم الثلاثاء منحها البرلمان الأوروبي الموافقة، لكن يبقى الأمر متروكا الآن للمجلس الأوروبي، الذي يتكون من ممثلين عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي، من أجل منح الموافقة النهائية قبل أن يصبح قانونا رسميا.وفي حال تم تمرير القانون في النهاية، فمن المتوقع من الناحية النظرية، أن يكون المستهلكون قادرون على استخدام شاحن "سامسونغ" نوع "يو إس بي-سي" من أجل شحن هواتف "آيفون".ويجادل المشرعون في الاتحاد الأوروبي بأن القانون الجديد سيقلل من الهدر، بحجة أن المستهلكين لا يحتاجون إلى شراء شاحن جديد في كل مرة يشترون فيها هاتفا جديدا، وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا سيقلل من الإنتاج والتخلص من أجهزة الشحن الجديدة.

https://sputnikarabic.ae/20210417/آبل-بيع-هواتف-آيفون-بدون-شاحن-طاقة-سيوفر-861-ألف-طن-من-المعدن-1048717740.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

شركة آبل, شركة سامسونج, منوعات