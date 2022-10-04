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https://sputnikarabic.ae/20221004/غانتس-من-يطلق-النيران-على-مواطنينا-سيكون-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-1068608251.html
غانتس: من يطلق النيران على مواطنينا سيكون هدفا للجيش الإسرائيلي
غانتس: من يطلق النيران على مواطنينا سيكون هدفا للجيش الإسرائيلي
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن من يريد إطلاق نار على مواطنين إسرائيليين سيكون هدفا للجيش. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:39+0000
2022-10-04T14:39+0000
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، تعليقا على إجرائه تقييما للوضع الأمني في مناطق الضفة الغربية، حيث عقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، الجنرال رونين بار، في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي.وشدد خلالها غانتس على "أن من يريد تنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مدنيين إسرائيليين سيكون في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي، ومن يطلق النار سنضع أيدينا عليه".ولم يكتف وزير الدفاع الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن قوات الجيش الإسرائيلي ستكون متواجدة أينما استدعت الحاجة وبكل الوسائل الممكنة والمطلوبة.وأوضح غانتس في حوار لصحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الثلاثاء، بشأن احتمالية حدوث تصعيد جديد في الضفة الغربية، قائلا: "هناك العديد من الحوادث. هذه محاولات من قبل بعض المنظمات الإرهابية لبث الروح في الخلايا المحلية، أو أنشطة فرق محلية لا علاقة لها بالتنظيمات. نواصل العمل بشكل دفاعي وهجومي، ونحاول الحفاظ على التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية. ليس لأن عليها حماية إسرائيل ولكن لضمان (ترسيخ) سيطرتها، لكنها تجد صعوبة في القيام بذلك في شمال الضفة".وسُئل غانتس "في جنين، يجلس أربعة رجال مسلحين داخل أحد المنازل. لماذا لا يتم التعامل معهم من الجو؟ لماذا تعرض الجنود للخطر؟".فأجاب وزير الدفاع: "نحن نسيطر على المنطقة. هذه مناطق مزدحمة وديناميكية. هناك دائما خطر في نشر الجنود. حتى لو كان الجنود على خط التماس، فإنهم يصبحون هدفا".وفي تعلقيه على تصريحات سابقة لرئيس الأركان أفيف كوخافي، قال فيها إنه على وشك الموافقة على تنفيذ اغتيالات مسبقة لناشطين فلسطينين، وأضاف غانتس: "هذه قصص سردية. هذا ليس صحيحا. لم يوافق رئيس الأركان وهو غير مخول بالموافقة، والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الاغتيالات هي من صلاحيتي وليست صلاحيته، سأقرر القيام بذلك عندما أقرر القيام بذلك. أنا أستخدم الجيش بشكل هجومي قدر الإمكان، إنه مجرد ضجيج إعلامي".وحول ما إن كانت إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية على غرار "الدرع الواقي" التي نفذتها في الفترة بين 29 مارس/ آذار 2002 و10 مايو/ أيار من العام نفسه، وأسفرت عن مقتل 497 فلسطينيا و30 جنديا إسرائيليا، قال غانتس: "يقول ذلك الأشخاص الذين لا يفهمون ماذا يعني الدرع الواقي. ما هي الظروف على الأرض. فقط يطلقون الشعارات".
https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-يوافق-على-عمليات-الاغتيال-الانتقائي-لمسؤولين-من-الجهاد-الإسلامي-وفتح-وحماس-1068454599.html
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العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل

غانتس: من يطلق النيران على مواطنينا سيكون هدفا للجيش الإسرائيلي

14:39 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن من يريد إطلاق نار على مواطنين إسرائيليين سيكون هدفا للجيش.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، تعليقا على إجرائه تقييما للوضع الأمني في مناطق الضفة الغربية، حيث عقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، الجنرال رونين بار، في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي.
وشدد خلالها غانتس على "أن من يريد تنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مدنيين إسرائيليين سيكون في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي، ومن يطلق النار سنضع أيدينا عليه".
ولم يكتف وزير الدفاع الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن قوات الجيش الإسرائيلي ستكون متواجدة أينما استدعت الحاجة وبكل الوسائل الممكنة والمطلوبة.
وأوضح غانتس في حوار لصحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الثلاثاء، بشأن احتمالية حدوث تصعيد جديد في الضفة الغربية، قائلا: "هناك العديد من الحوادث. هذه محاولات من قبل بعض المنظمات الإرهابية لبث الروح في الخلايا المحلية، أو أنشطة فرق محلية لا علاقة لها بالتنظيمات. نواصل العمل بشكل دفاعي وهجومي، ونحاول الحفاظ على التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية. ليس لأن عليها حماية إسرائيل ولكن لضمان (ترسيخ) سيطرتها، لكنها تجد صعوبة في القيام بذلك في شمال الضفة".
وسُئل غانتس "في جنين، يجلس أربعة رجال مسلحين داخل أحد المنازل. لماذا لا يتم التعامل معهم من الجو؟ لماذا تعرض الجنود للخطر؟".
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فأجاب وزير الدفاع: "نحن نسيطر على المنطقة. هذه مناطق مزدحمة وديناميكية. هناك دائما خطر في نشر الجنود. حتى لو كان الجنود على خط التماس، فإنهم يصبحون هدفا".
وفي تعلقيه على تصريحات سابقة لرئيس الأركان أفيف كوخافي، قال فيها إنه على وشك الموافقة على تنفيذ اغتيالات مسبقة لناشطين فلسطينين، وأضاف غانتس: "هذه قصص سردية. هذا ليس صحيحا. لم يوافق رئيس الأركان وهو غير مخول بالموافقة، والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الاغتيالات هي من صلاحيتي وليست صلاحيته، سأقرر القيام بذلك عندما أقرر القيام بذلك. أنا أستخدم الجيش بشكل هجومي قدر الإمكان، إنه مجرد ضجيج إعلامي".
وحول ما إن كانت إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية على غرار "الدرع الواقي" التي نفذتها في الفترة بين 29 مارس/ آذار 2002 و10 مايو/ أيار من العام نفسه، وأسفرت عن مقتل 497 فلسطينيا و30 جنديا إسرائيليا، قال غانتس: "يقول ذلك الأشخاص الذين لا يفهمون ماذا يعني الدرع الواقي. ما هي الظروف على الأرض. فقط يطلقون الشعارات".
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