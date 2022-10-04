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https://sputnikarabic.ae/20221004/غروسي-وباشينيان-يبحثان-تعميق-التعاون-بين-أرمينيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1068613768.html
غروسي وباشينيان يبحثان تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
غروسي وباشينيان يبحثان تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، عددا من قضايا... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:52+0000
2022-10-04T15:52+0000
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يريفان – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية في بيان: "رحب رئيس الوزراء بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أرمينيا، وأشار إلى أن البلاد تعلق أهمية على التعاون بين حكومة أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر أساسي من حيث ضمان الطاقة والأمن النووي لأرمينيا وبناء قدراتها".وشدد باشينيان على أن هذه القضايا من بين الأولويات الاستراتيجية للحكومة الأرمينية.وأعرب الجانب الأرميني عن تقديره الكبير لدور برنامج التعاون التقني للوكالة وبعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تكتسي أهمية أساسية للتشغيل الآمن طويل الأمد لمحطة الطاقة النووية.وفي هذا السياق، شدد الوزير ميرزويان على "عدم قبول التهديدات التي أطلقت ضد محطة الطاقة النووية الأرمينية، فضلا عن المزاعم غير المقبولة بشأن تشغيل المحطة".ولفت المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية، إلى أن ميرزويان شدد خلال اجتماعه مع غروسي، على أن أرمينيا -كدولة تشغل محطة للطاقة النووية- تقدر تطوير التعاون الفعال والراسخ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف الاستخدام السلمي، الآمن والموثوق، للطاقة النووية.بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن النووي، سواء في المشاريع الحالية أو المستقبلية، معربا عن استعداده لمواصلة مساعدة الحكومة الأرمينية في هذا الشأن.وأوضح غروسي، أن أرمينيا شريك موثوق للوكالة، مثمنا بشكل خاص شفافية أنشطة أرمينيا في هذا الشأن، والتزامها بتوصيات بعثات الوكالة.وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل على تحسين مستوى الأمان في محطة الطاقة النووية الأرمينية، كما تم تبادل وجهات النظر حول إمكانيات تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتم الإعراب عن الارتياح إزاء جدول الأعمال الواسع للوكالة الأرمينية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشمل السلامة النووية والطاقة، والبيئة والرعاية الصحية وحالات الطوارئ وغيرها من المجالات، فيما أكد وزير خارجية أرمينيا، أهمية البرامج المنفذة بدعم مالي ومهني من قبل الوكالة في المجالات المذكورة.
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أرمينيا, وكالة الطاقة الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
أرمينيا, وكالة الطاقة الدولية, العالم, أخبار العالم الآن

غروسي وباشينيان يبحثان تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

15:52 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، عددا من قضايا التعاون مع الوكالة، خلال زيارة أجراها إلى العاصمة الأرمينية يريفان.
يريفان – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية في بيان: "رحب رئيس الوزراء بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أرمينيا، وأشار إلى أن البلاد تعلق أهمية على التعاون بين حكومة أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر أساسي من حيث ضمان الطاقة والأمن النووي لأرمينيا وبناء قدراتها".
وشدد باشينيان على أن هذه القضايا من بين الأولويات الاستراتيجية للحكومة الأرمينية.
وأعرب الجانب الأرميني عن تقديره الكبير لدور برنامج التعاون التقني للوكالة وبعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تكتسي أهمية أساسية للتشغيل الآمن طويل الأمد لمحطة الطاقة النووية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير ميرزويان على "عدم قبول التهديدات التي أطلقت ضد محطة الطاقة النووية الأرمينية، فضلا عن المزاعم غير المقبولة بشأن تشغيل المحطة".
ولفت المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية، إلى أن ميرزويان شدد خلال اجتماعه مع غروسي، على أن أرمينيا -كدولة تشغل محطة للطاقة النووية- تقدر تطوير التعاون الفعال والراسخ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف الاستخدام السلمي، الآمن والموثوق، للطاقة النووية.
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بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن النووي، سواء في المشاريع الحالية أو المستقبلية، معربا عن استعداده لمواصلة مساعدة الحكومة الأرمينية في هذا الشأن.
وأوضح غروسي، أن أرمينيا شريك موثوق للوكالة، مثمنا بشكل خاص شفافية أنشطة أرمينيا في هذا الشأن، والتزامها بتوصيات بعثات الوكالة.
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل على تحسين مستوى الأمان في محطة الطاقة النووية الأرمينية، كما تم تبادل وجهات النظر حول إمكانيات تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتم الإعراب عن الارتياح إزاء جدول الأعمال الواسع للوكالة الأرمينية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشمل السلامة النووية والطاقة، والبيئة والرعاية الصحية وحالات الطوارئ وغيرها من المجالات، فيما أكد وزير خارجية أرمينيا، أهمية البرامج المنفذة بدعم مالي ومهني من قبل الوكالة في المجالات المذكورة.
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