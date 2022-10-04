https://sputnikarabic.ae/20221004/فلسطين-على-طاولة-المحادثات-بين-أوروبا-وإسرائيل-لكن-الغاز-سيد-الموقف-1068607253.html

فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل... لكن الغاز سيد الموقف

فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل... لكن الغاز سيد الموقف

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": زيلينسكي يوافق على استحالة المفاوضات مع بوتين؛ اتهامات لأربيل بالتعاون مع تركيا و إيران لقصف العراق؛ استمرار... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T14:24+0000

2022-10-04T14:24+0000

2022-10-04T14:24+0000

راديو

بلا قيود

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فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل لكن الغاز سيد الموقف فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل لكن الغاز سيد الموقف

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية سيسمح بخفض تكلفة المعيشة في إسرائيل وأوروبا.يأتي ذلك خلال محادثات بين الجانبين، قالت عنها بروكسل إنها تهدف لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ"بلا قيود" على أثير "راديو سيوتنيك":خبير يتوقع أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكيةوافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. فيما رد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قائلًا:حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي، حامد فارس، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио