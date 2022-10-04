https://sputnikarabic.ae/20221004/فلسطين-على-طاولة-المحادثات-بين-أوروبا-وإسرائيل-لكن-الغاز-سيد-الموقف-1068607253.html
فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل... لكن الغاز سيد الموقف
فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل... لكن الغاز سيد الموقف
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": زيلينسكي يوافق على استحالة المفاوضات مع بوتين؛ اتهامات لأربيل بالتعاون مع تركيا و إيران لقصف العراق؛ استمرار... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:24+0000
2022-10-04T14:24+0000
2022-10-04T14:24+0000
راديو
بلا قيود
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فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل لكن الغاز سيد الموقف
فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل لكن الغاز سيد الموقف
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية سيسمح بخفض تكلفة المعيشة في إسرائيل وأوروبا.يأتي ذلك خلال محادثات بين الجانبين، قالت عنها بروكسل إنها تهدف لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ"بلا قيود" على أثير "راديو سيوتنيك":خبير يتوقع أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكيةوافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. فيما رد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قائلًا:حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي، حامد فارس، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068607062_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_0295d84d60c1007a5142368ea9ce44ad.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
فلسطين على طاولة المحادثات بين أوروبا وإسرائيل... لكن الغاز سيد الموقف
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": زيلينسكي يوافق على استحالة المفاوضات مع بوتين؛ اتهامات لأربيل بالتعاون مع تركيا و إيران لقصف العراق؛ استمرار المفاوضات بشأن تمديد الهدنة في اليمن؛ مباحثات أوروبية-إسرائيلية حول فلسطين؛ كيف سيسهم ترسيم الحدود بحل أزمة لبنان؟؛ما سبب هبوط سهم تسلا بعد تصريح ماسك بشأن القرم؟ شاب تونسي يتفنن في صنع ألعاب الخشب.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية سيسمح بخفض تكلفة المعيشة في إسرائيل وأوروبا.
يأتي ذلك خلال محادثات بين الجانبين، قالت عنها بروكسل إنها تهدف لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ"بلا قيود" على أثير "راديو سيوتنيك":
"لا أعتقد أن لدى الاتحاد الأوروبي أي قدرة على تحقيق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين، لأن هناك انقسام داخل الاتحاد حول هذه القضية، لذلك نرى أن بروكسل عاجزة عن اتخاذ أي إجراء أو عقوبات مثلا بحق تل أبيب بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، ولا ننسى أن أوروبا اليوم في موقف ضعيف لأنها بحاجة الغاز الإسرائيلي لمواجهة أزمة الطاقة التي زادت بعد استهداف السيل الشمالي وتوقف إمدادات الغاز الروسي".
خبير يتوقع أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية
وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. فيما رد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قائلًا:
"سننتظر تغييرا في موقف زيلينسكي أو الرئيس المستقبلي لأوكرانيا".
حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي، حامد فارس، لـ"بلا قيود":
"هناك تغير كبير في موازين القوى على الأرض بعد الاستفتاء، وانضمام هذه الأراضي لروسيا، وكل تصريحات زيلينسكي تأتي خدمة لأجندة خاصة غربية، وأصبح هو الأرض التي تجري عليها الحرب بين الغرب وروسيا، ولكن بعد المتغيرات الأخيرة أصبح الغرب أمام خيارين، أولهما، الجلوس على طاولة المفاوضات، وثانيهما، هو التصعيد، وفي هذه الحالة روسيا قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية".
التفاصيل في الملف الصوتي...