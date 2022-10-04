https://sputnikarabic.ae/20221004/قطر-تفوز-بعضوية-مجلس-منظمة-الطيران-المدني-الدولي-الإيكاو-1068625480.html
قطر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"
قطر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، اليوم الثلاثاء، عن فوز قطر بعضوية مجلس المنظمة الدولية بعد حصولها على 160 صوتا في الانتخابات. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:55+0000
2022-10-04T20:55+0000
2022-10-04T20:55+0000
العالم العربي
قطر
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ونقلت صحيفة الشرق، مساء اليوم الثلاثاء، عن جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، أن فوز بلاده بعضوية المنظمة الدولية يعكس مكانة الدولة وتقديرها في المحافل الدولية على المستوىين الإقليمي والعالمي بقيادة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.وأوضح جاسم السليطي أن ثقة الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بدولة قطر جاءت كثمرة للعمل المبذول في تطوير قطاع الطيران المدني، وهو القطاع الذي يلقى دعما كبيرا من الحكومة القطرية.وأكد الوزير القطري أن هذا الإنجاز يعد بمثابة مرحلة جديدة في تعزيز مكانة قطر الرائدة في قطاع الطيران المدني عالميا، وهو ما يشكل حافزا لمتابعة مسيرة الابتكار بشأن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والأمن والملاحة الجوية والاستدامة البيئية.وفازت قطر، للمرة الأولى، بعضوية المنظمة الدولية عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة المقبلة 2023 - 2025، حيث حصلت على 160 صوتا، وذلك عقب الانتخابات التي جرت اليوم ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة، لتصبح قطر ضمن أعلى الدول تصويتا بالفئة الثالثة.
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العالم العربي, قطر
قطر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"
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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، اليوم الثلاثاء، عن فوز قطر بعضوية مجلس المنظمة الدولية بعد حصولها على 160 صوتا في الانتخابات.
ونقلت صحيفة الشرق، مساء اليوم الثلاثاء، عن جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، أن فوز بلاده بعضوية المنظمة الدولية يعكس مكانة الدولة وتقديرها في المحافل الدولية على المستوىين الإقليمي والعالمي بقيادة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر
.
وأوضح جاسم السليطي
أن ثقة الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بدولة قطر جاءت كثمرة للعمل المبذول في تطوير قطاع الطيران المدني، وهو القطاع الذي يلقى دعما كبيرا من الحكومة القطرية.
وأكد الوزير القطري أن هذا الإنجاز يعد بمثابة مرحلة جديدة في تعزيز مكانة قطر الرائدة في قطاع الطيران المدني عالميا، وهو ما يشكل حافزا لمتابعة مسيرة الابتكار بشأن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والأمن والملاحة الجوية والاستدامة البيئية.
وفازت قطر، للمرة الأولى، بعضوية المنظمة الدولية عن الفئة الثالثة للأعوام الثلاثة المقبلة 2023 - 2025، حيث حصلت على 160 صوتا، وذلك عقب الانتخابات التي جرت اليوم ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة، لتصبح قطر ضمن أعلى الدول تصويتا بالفئة الثالثة.