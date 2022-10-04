https://sputnikarabic.ae/20221004/قيرغيزيا-تؤكد-استعدادها-للمساهمة-بنشاط-في-تعزيز-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1068605761.html
قيرغيزيا تؤكد استعدادها للمساهمة بنشاط في تعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي
قيرغيزيا تؤكد استعدادها للمساهمة بنشاط في تعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي
عقد أمين مجلس الأمن في قيرغيزيا مارات إيمانكولوف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:49+0000
2022-10-04T13:49+0000
2022-10-04T13:49+0000
العالم
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وأكد إيمانكولوف أن بلاده مستعدة للعمل بشكل بناء وفعال للمساهمة في تعزيز إمكانات وسلطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وفقا للخدمة الصحفية لرئيس جمهورية قيرغيزستان، خلال الاجتماع، تم تبادل الآراء حول قضايا الأمن الإقليمي والاستجابة الفعالة للتحديات والتهديدات القائمة والجديدة، وكذلك الأنشطة العملية الحالية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.كما تمت مناقشة الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية وآفاق تسويتها.واستقبل رئيس مجلس وزراء قيرغيزيا أكيلبك زاباروف الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ستانيسلاف زاس، بحسب ما جاء في بيان الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء.ووفقا للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، فإنه تم خلال الاجتماع، مناقشة قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل ملحوظ في نظام المنظمات الإقليمية الدولية في مجال الأمن.كما تم التطرق إلى حصيلة الاشتباكات الأخيرة مع الجانب الطاجيكي، والتي أدت إلى تدمير مرافق البنية التحتية المدنية والاجتماعية في القرى الحدودية في منطقة باتكين ومقتل 63 شخصا وإصابة 198 شخصا، بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 142 ألفا.بدوره، أعرب ستانيسلاف زاس عن تعازيه فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة على الحدود القيرغيزية الطاجيكية وأشار إلى أنه لا ينبغي تكرار مثل هذه المآسي.وأضافت الخدمة الصحفية أن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أعرب عن تقديره الشديد للتصميم الواضح للجانب القرغيزي على حل القضايا سلميا.
https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تنفي-نبأ-طلب-مساعدة-عسكرية-من-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي--1068601426.html
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العالم, الأمن الجماعي, قيرغيزيا, مساهمة
العالم, الأمن الجماعي, قيرغيزيا, مساهمة
قيرغيزيا تؤكد استعدادها للمساهمة بنشاط في تعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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عقد أمين مجلس الأمن في قيرغيزيا مارات إيمانكولوف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس.
وأكد إيمانكولوف أن بلاده مستعدة للعمل بشكل بناء وفعال للمساهمة في تعزيز إمكانات وسلطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفقا للخدمة الصحفية لرئيس جمهورية قيرغيزستان، خلال الاجتماع، تم تبادل الآراء حول قضايا الأمن الإقليمي والاستجابة الفعالة للتحديات والتهديدات القائمة والجديدة، وكذلك الأنشطة العملية الحالية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وجاء في بيان الخدمة: "أعرب مارات إيمانكولوف عن استعداد الهيئات المخولة في قيرغيزستان، كما كان من قبل، للعمل بشكل بناء وفعال في تعزيز إمكانات وسلطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
كما تمت مناقشة الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية وآفاق تسويتها.
واستقبل رئيس مجلس وزراء قيرغيزيا أكيلبك زاباروف الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ستانيسلاف زاس، بحسب ما جاء في بيان الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء.
ووفقا للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، فإنه تم خلال الاجتماع، مناقشة قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل ملحوظ في نظام المنظمات الإقليمية الدولية في مجال الأمن.
كما تم التطرق إلى حصيلة الاشتباكات الأخيرة مع الجانب الطاجيكي، والتي أدت إلى تدمير مرافق البنية التحتية المدنية والاجتماعية في القرى الحدودية في منطقة باتكين ومقتل 63 شخصا وإصابة 198 شخصا، بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 142 ألفا.
بدوره، أعرب ستانيسلاف زاس عن تعازيه فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة على الحدود القيرغيزية الطاجيكية وأشار إلى أنه لا ينبغي تكرار مثل هذه المآسي.
وأضافت الخدمة الصحفية أن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أعرب عن تقديره الشديد للتصميم الواضح للجانب القرغيزي على حل القضايا سلميا.