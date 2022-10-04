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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221004/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-فقدت-ما-يصل-إلى-110-جنود-و15-مدرعة--1068588189.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود و15 مدرعة
لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود و15 مدرعة
فقدت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي ما يصل إلى 110 جنود وثلاث دبابات و15 ناقلة جند مدرعة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T07:49+0000
2022-10-04T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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صرحت القوات المسلحة في جمهورية لوغانسك عبر حسابها على موقع "تليغرام" اليوم الثلاثاء، "خلال اليوم الماضي، أثناء العمليات الهجومية النشطة لوحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات العسكرية. إذ تم تحييد ما يصل إلى 110 جنود وتدمير ثلاث دبابات و15 ناقلة جند مصفحة و16 مركبة خاصة".وقال ماروتشكو "لقد تمكنت (القوات الأوكرانية - المحرر) من التغلغل لمسافة قصيرة 1,5-2 كم، وقد تم ذلك حتى يعلن زيلينسكي المزيد من النجاحات. لكنه صمت بشأن حقيقة أنه أرسل مقاتليه إلى موت محتم. إنهم الآن يتعرضون لإطلاق نار من ثلاث جهات من قواتنا وقوات روسيا في وقت واحد - من الشمال والشرق والجنوب، يتم تدمير كل من يدخل أراضي جمهورية لوغانسك بشكل منهجي".ووفقا له، فإن نظام كييف يقتل بشكل منهجي جنوده. لا توجد "أي تكتيكات واستراتيجيات على الإطلاق" في أعمال القوات المسلحة لأوكرانيا.أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة، فيكتور فودولاتسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقات المتعلقة بانضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية تم تقديمها إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221003/القوات-الأوكرانية-تقع-في-طوق-ناري-بعد-دخولها-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1068553237.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

لوغانسك: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود و15 مدرعة

07:49 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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فقدت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي ما يصل إلى 110 جنود وثلاث دبابات و15 ناقلة جند مدرعة.
صرحت القوات المسلحة في جمهورية لوغانسك عبر حسابها على موقع "تليغرام" اليوم الثلاثاء، "خلال اليوم الماضي، أثناء العمليات الهجومية النشطة لوحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات العسكرية. إذ تم تحييد ما يصل إلى 110 جنود وتدمير ثلاث دبابات و15 ناقلة جند مصفحة و16 مركبة خاصة".

هذا وقال ممثل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أمس الاثنين، إن القوات الأوكرانية التي دخلت أراضي الجمهورية وقعت في "طوق ناري".

وقال ماروتشكو "لقد تمكنت (القوات الأوكرانية - المحرر) من التغلغل لمسافة قصيرة 1,5-2 كم، وقد تم ذلك حتى يعلن زيلينسكي المزيد من النجاحات. لكنه صمت بشأن حقيقة أنه أرسل مقاتليه إلى موت محتم. إنهم الآن يتعرضون لإطلاق نار من ثلاث جهات من قواتنا وقوات روسيا في وقت واحد - من الشمال والشرق والجنوب، يتم تدمير كل من يدخل أراضي جمهورية لوغانسك بشكل منهجي".
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقع في "طوق ناري" بعد دخولها أراضي جمهورية لوغانسك
أمس, 11:04 GMT
ووفقا له، فإن نظام كييف يقتل بشكل منهجي جنوده. لا توجد "أي تكتيكات واستراتيجيات على الإطلاق" في أعمال القوات المسلحة لأوكرانيا.
أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة، فيكتور فودولاتسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقات المتعلقة بانضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية تم تقديمها إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
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