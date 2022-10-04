https://sputnikarabic.ae/20221004/لوكاشينكو-الغرب-يستمر-في-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة---لذلك-لا-نتوقع-انخفاضا-في-التوتر-1068594171.html
لوكاشينكو: الغرب يستمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة - لذلك لا نتوقع انخفاضا في التوتر
لوكاشينكو: الغرب يستمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة - لذلك لا نتوقع انخفاضا في التوتر
كشفت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقد اجتماعا في وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T09:27+0000
2022-10-04T09:27+0000
2022-10-04T09:27+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال لوكاشينكو إن الاجتماع مع ممثلي وكالات تطبيق القانون ينعقد "كما هو مخطط له" من أجل تحليل "تطور الوضع العسكري السياسي بشكل ديناميكي".وقال الرئيس "بادئ ذي بدء، أود أن أقول إنه لا توجد حالة طوارئ. لذلك، لا ينبغي أن يكون هناك سبب لجميع أنواع الإشاعات والتزوير"، حسب وكالة "بيلتا".كما أشار إلى أن "الوضع يتفاقم" في أوكرانيا وأن كثافة العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا لا تتراجع. في الوقت نفسه، يساعد الغرب بنشاط النظام الأوكراني من خلال توفير المعدات في العبور عبر رزيسزو البولندية.وأضاف: "يقول البعض إنهم يرغبون في وقف الحرب. وآخرون، على العكس من ذلك، يراهنون على استمرار هذه الحرب بخطواتهم الملموسة. موقف روسيا مفهوم تمامًا وواضح لنا... إنهم مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى غدًا والتفاوض".ولفت الانتباه إلى أنه "يجب على الجميع الآن مراقبة الخصم بعناية والوضع حول حدود الدولة - الشيء الرئيس هو عدم تفويت أي شيء".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: الغرب يستمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة - لذلك لا نتوقع انخفاضا في التوتر
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كشفت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقد اجتماعا في وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء.
وقال لوكاشينكو إن الاجتماع مع ممثلي وكالات تطبيق القانون ينعقد "كما هو مخطط له" من أجل تحليل "تطور الوضع العسكري السياسي بشكل ديناميكي".
وقال الرئيس "بادئ ذي بدء، أود أن أقول إنه لا توجد حالة طوارئ. لذلك، لا ينبغي أن يكون هناك سبب لجميع أنواع الإشاعات والتزوير"، حسب وكالة "بيلتا".
كما أشار إلى أن "الوضع يتفاقم" في أوكرانيا وأن كثافة العملية الخاصة التي تقوم بها روسيا لا تتراجع. في الوقت نفسه، يساعد الغرب بنشاط النظام الأوكراني من خلال توفير المعدات في العبور عبر رزيسزو البولندية.
وأضاف: "يقول البعض إنهم يرغبون في وقف الحرب. وآخرون، على العكس من ذلك، يراهنون على استمرار هذه الحرب بخطواتهم الملموسة. موقف روسيا مفهوم تمامًا وواضح لنا... إنهم مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى غدًا والتفاوض".
وأشار إلى أن روسيا ستكثف من جهودها في العملية العسكرية، وسيستمر الغرب في إمداد أوكرانيا بالأسلحة - لذلك لا نتوقع انخفاضًا في التوتر.
ولفت الانتباه إلى أنه "يجب على الجميع الآن مراقبة الخصم بعناية والوضع حول حدود الدولة - الشيء الرئيس هو عدم تفويت أي شيء".