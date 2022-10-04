https://sputnikarabic.ae/20221004/مارين-لوبان-هذا-الشتاء-في-فرنسا-سيكون-صعبا-والقادم-سيكون-أصعب-1068587682.html

مارين لوبان: هذا الشتاء في فرنسا سيكون صعبا والقادم سيكون أصعب

مارين لوبان: هذا الشتاء في فرنسا سيكون صعبا والقادم سيكون أصعب

أعلنت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أن الشتاء المقبل سيكون قاسياً في فرنسا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ومن... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T07:25+0000

2022-10-04T07:25+0000

2022-10-04T07:35+0000

أخبار فرنسا

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وقالت لوبان لقناة BFMTV اليوم الثلاثاء: "لقد أثبتت العقوبات أنها تأتي بنتائج عكسية. والحقيقة هي أنه بفضل هذه العقوبات، كسبت روسيا 40 مليار يورو إضافية من صادرات النفط! هذه العقوبات ليست مجدية وأيضا تفرض عقوبات على الفرنسيين أنفسهم أيضًا. هذا الشتاء سيكون صعبا والقادم ربما أصعب".ووفقا لها، فإن المسؤولية عن الوضع الحالي تقع على عاتق أولئك الذين اتخذوا قرارات بشأن العقوبات ضد روسيا.بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.أطلقت الحكومة الفرنسية هذا الصيف برنامج "اعتدال الطاقة" بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% لتجنب النقص في الشتاء المقبل. ودعت الحكومة الشركات وشركات النقل إلى تقديم خطط محددة لخفض استهلاك الطاقة.من أجل توفير الطاقة في فرنسا، تم توسيع الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة، كما مُنعت المتاجر من إبقاء أبوابها مفتوحة عند تشغيل نظام تكييف الهواء أو التدفئة. يجب على المحلات التجارية إطفاء اللافتات المضيئة وتقليل الإضاءة بنسبة 50% قبل مجيء المشتريين وبنسبة 30% خلال ساعات العمل العادية في حالة وجود مستوى حرج من استهلاك الطاقة.

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