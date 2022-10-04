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https://sputnikarabic.ae/20221004/ما-هي-قدرات-أقوى-5-جيوش-أوروبية؟-1068605030.html
ما هي قدرات أقوى 5 جيوش أوروبية؟
ما هي قدرات أقوى 5 جيوش أوروبية؟
تشير قائمة تضم 37 جيشا أوروبيا، أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الجيش الفرنسي يحتل المرتبة الأولى أوروبيا، بينما يأتي جيش أيسلندا في... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:03+0000
2022-10-04T14:03+0000
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ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثانية أوروبيا يليه الجيش الإيطالي في المرتبة الثالثة، بينما يأتي الجيشين الألماني والإسباني في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات أقوى 5 جيوش أوروبية؟

14:03 GMT 04.10.2022
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تشير قائمة تضم 37 جيشا أوروبيا، أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الجيش الفرنسي يحتل المرتبة الأولى أوروبيا، بينما يأتي جيش أيسلندا في المرتبة الأخيرة من حيث القوة العسكرية.
ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثانية أوروبيا يليه الجيش الإيطالي في المرتبة الثالثة، بينما يأتي الجيشين الألماني والإسباني في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟ - سبوتنيك عربي
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