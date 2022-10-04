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https://sputnikarabic.ae/20221004/مجلس-الأمن-الكوري-الجنوبي-يتعهد-بتعزيز-ردع-كوريا-الشمالية-ردا-على-استفزاز-خطير-1068599966.html
مجلس الأمن الكوري الجنوبي يتعهد بتعزيز ردع كوريا الشمالية ردا على "استفزاز خطير"
مجلس الأمن الكوري الجنوبي يتعهد بتعزيز ردع كوريا الشمالية ردا على "استفزاز خطير"
تعهد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:41+0000
2022-10-04T11:41+0000
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واعتبر المجلس أن تجربة الإطلاق الصاروخي الأخيرة لكوريا الشمالية، تعد "انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا خطيرا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا وما وراءها"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وتعتبر كوريا الجنوبية أن الإطلاق وهو خامس تجربة صاروخية في أكثر من أسبوع بقليل، "أحد أخطر الاستفزازات التي قامت بها كوريا الشمالية منذ سنوات" حيث طار الصاروخ حوالي 4,500 كيلومتر فوق اليابان قبل أن يصطدم بالمحيط الهادئ.وأجرت كوريا الشمالية 5 عمليات إطلاق صواريخ في أكثر من أسبوع بقليل في احتجاج واضح على تكثيف التدريبات العسكرية التي شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك مناورة بحرية مع حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان".
https://sputnikarabic.ae/20221004/جيش-كوريا-الجنوبية-يحدد-مسار-صاروخ-بوينغ-يانغ-الذي-أطلقته-صباح-اليوم-مر-فوق-اليابان-1068598341.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

مجلس الأمن الكوري الجنوبي يتعهد بتعزيز ردع كوريا الشمالية ردا على "استفزاز خطير"

11:41 GMT 04.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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تعهد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
واعتبر المجلس أن تجربة الإطلاق الصاروخي الأخيرة لكوريا الشمالية، تعد "انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا خطيرا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا وما وراءها"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وتعتبر كوريا الجنوبية أن الإطلاق وهو خامس تجربة صاروخية في أكثر من أسبوع بقليل، "أحد أخطر الاستفزازات التي قامت بها كوريا الشمالية منذ سنوات" حيث طار الصاروخ حوالي 4,500 كيلومتر فوق اليابان قبل أن يصطدم بالمحيط الهادئ.
مركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
جيش كوريا الجنوبية يحدد مسار صاروخ بوينغ يانغ الذي أطلقته صباح اليوم... مر فوق اليابان
11:08 GMT
وأضاف المجلس أن الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية لا يمكن التغاضي عنها، متعهدا بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردعها، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع واشنطن والمجتمع الدولي.
وأجرت كوريا الشمالية 5 عمليات إطلاق صواريخ في أكثر من أسبوع بقليل في احتجاج واضح على تكثيف التدريبات العسكرية التي شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك مناورة بحرية مع حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان".
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