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https://sputnikarabic.ae/20221004/مجلس-الدوما-يعرب-عن-تقديره-لاعتراف-كوريا-الديمقراطية-بنتائج-الاستفتاءات-في-المناطق-المحررة--1068604588.html
مجلس الدوما يعرب عن تقديره لاعتراف كوريا الديمقراطية بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
مجلس الدوما يعرب عن تقديره لاعتراف كوريا الديمقراطية بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
وصف النائب في مجلس الدوما، سيرغي كارغينوف، اعتراف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:44+0000
2022-10-04T13:44+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وكتب على قناته في "تلغرام": "يرحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بقرار كوريا الشمالية دعم دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا... شكرا لاعترافكم بنتائج الاستفتاء. هذه خطوة جريئة".بالإضافة إلى ذلك، التقى البرلماني مع الوزير المفوض في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا الاتحادية زين جونغ هيب.وأضاف كارغينوف: "لقد ناقشنا مع الوزير المفوض بسفارة كوريا الديمقراطية في روسيا زين جونغ هيب قرار بيونغ يانغ بدعم انضمام أربع مناطق جديدة لروسيا، وكذلك التعاون بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب العمال الكوري".
كوريا الشمالية
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

مجلس الدوما يعرب عن تقديره لاعتراف كوريا الديمقراطية بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة

13:44 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالمدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022
المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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وصف النائب في مجلس الدوما، سيرغي كارغينوف، اعتراف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأنها "خطوة جريئة".
وكتب على قناته في "تلغرام": "يرحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بقرار كوريا الشمالية دعم دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا... شكرا لاعترافكم بنتائج الاستفتاء. هذه خطوة جريئة".
بالإضافة إلى ذلك، التقى البرلماني مع الوزير المفوض في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا الاتحادية زين جونغ هيب.
وأضاف كارغينوف: "لقد ناقشنا مع الوزير المفوض بسفارة كوريا الديمقراطية في روسيا زين جونغ هيب قرار بيونغ يانغ بدعم انضمام أربع مناطق جديدة لروسيا، وكذلك التعاون بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب العمال الكوري".
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