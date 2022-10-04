https://sputnikarabic.ae/20221004/مسؤولة-أمريكية-تحذر-من-استغلال-العمالة-غير-الرسمية-خلال-مونديال-قطر-1068604479.html
مسؤولة أمريكية تحذر من "استغلال العمالة غير الرسمية" خلال مونديال قطر
مسؤولة أمريكية تحذر من "استغلال العمالة غير الرسمية" خلال مونديال قطر
حذرت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية من أن العمالة غير الرسمية في قطر قد تتعرض لخطر الاستغلال خلال منافسات كأس العالم. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:02+0000
2022-10-04T14:02+0000
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ودعت وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، قطر إلى بذل جهود كبيرة لملاحقة مهربي البشر والوصول إلى الضحايا، وذلك خلال زيارتها للدولة الخليجية.وبينما أثنت زيا على إصلاحات في أنظمة العمالة طبقتها قطر في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها اعترفت بوجود "تحديات" أمام تطبيق القواعد الجديدة التي تشمل الحماية من عدم دفع الأجور وحد أدنى شهري يبلغ ألف ريال (275 دولار) والسماح للعمال بتغيير جهات عملهم بسهولة أكبر.وتنتقد جماعات حقوقية السلطات القطرية بسبب ملف أوضاع العمالة الوافدة خلال فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم التي تُقام على أرضها الشهر المقبل.وقالت الحكومة القطرية إن أنظمة العمالة لديها قيد التحسين لكنها نفت تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية في 2021 يتحدث عن استغلال الآلاف من العمال الوافدين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-المسلحة-التركية-تتجه-للمشاركة-في-تأمين-كأس-العالم-بقطر-1068486708.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطر اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022
العالم العربي, أخبار قطر اليوم, قطر, بطولة كأس العالم 2022
مسؤولة أمريكية تحذر من "استغلال العمالة غير الرسمية" خلال مونديال قطر
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حذرت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية من أن العمالة غير الرسمية في قطر قد تتعرض لخطر الاستغلال خلال منافسات كأس العالم.
ودعت وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، قطر إلى بذل جهود كبيرة لملاحقة
مهربي البشر والوصول إلى الضحايا، وذلك خلال زيارتها للدولة الخليجية.
وبينما أثنت زيا على إصلاحات في أنظمة العمالة طبقتها قطر في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها اعترفت بوجود "تحديات" أمام تطبيق القواعد الجديدة التي تشمل الحماية من عدم دفع الأجور وحد أدنى شهري يبلغ ألف ريال (275 دولار) والسماح للعمال بتغيير جهات عملهم بسهولة أكبر.
وتنتقد جماعات حقوقية السلطات القطرية بسبب ملف أوضاع العمالة الوافدة خلال فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم التي تُقام على أرضها الشهر المقبل.
وقالت الحكومة القطرية إن أنظمة العمالة لديها قيد التحسين لكنها نفت تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية في 2021 يتحدث عن استغلال الآلاف من العمال الوافدين.