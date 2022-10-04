https://sputnikarabic.ae/20221004/مسؤولة-يمنية-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-مرحلة-ما-بعد-الهدنة-1068609241.html
مسؤولة يمنية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مرحلة ما بعد الهدنة
مسؤولة يمنية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مرحلة ما بعد الهدنة
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، فائقة السيد أحمد، تطرقت فيه إلى المساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:58+0000
2022-10-04T14:58+0000
2022-10-04T14:58+0000
حوارات
دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية
هدنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_0:30:2783:1595_1920x0_80_0_0_63b61fbbf5b7fc5d44ab29b163485c98.jpg
وتحدثت المسؤولة اليمنية عن إمكانية تجديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية، قائلة: "إن تجار الحروب والذين يعتقدون أنهم يمكنهم تحقيق مكاسب ولو على جثث أبناء الشعب ودماء الأبطال هم المستفيدون من عدم تمديد الهدنة".وفي سؤالنا لها عن إمكانية التوصل إلى هدنة بوساطة أممية، قالت:كما أشارت السيدة فائقة إلى أن "وقف هذه الهدنة من قبل "أنصار الله" هي مجرد ذرائع لتمديد أمد الأزمة في اليمن ومببرات ليست وقتها ولا مكانها، لديهم من الأموال ومصادر للدخل والإيرادات ما تكفي لدفع رواتب لبلدين وليس لبلد واحد، فهم يسعون لتحقيق مكاسب معينة".كما نوّهت إلى أن "إطالة الأزمة لا يصب في مصلحة الشعب والبلد"، مشيرة إلى أنه "عندما يكون أي طرف في العالم على أبواب حل سياسي، فالمماحكات تتصاعد حتى يأخذون أكبر نصيب من التورتة (كما وصفتها)".وفي سؤالنا لها عن الأمم المتحدة وإجرائها لمفاوضات وخشية الفشل من جديد، قالت: "يجب أن لا نستبق الأمور، نحن ننتظر نجاح هذه الهدنة، كما أنه ليس لدينا أي اعتراض سياسي مع "أنصار الله" لحل هذه الأزمة في اليمن، فالمنطق والعقل والمرونة السياسية والرغبة في الحل تتطلب تقديم تضحيات من كل الأطراف، ونحن في المؤتمر الشعبي العام نمدّ يد التعامل مع الآخرين بمن فيهم "أنصار الله" للتوصل إلى حل وإحلال السلام المستدام في البلد من أجل الإنسان اليمني".وتابعت: "لقد حاولنا كثيرا تقريب وجهات النظر ودخلنا في شراكة مع "أنصار الله" وشكّلنا حكومة مشتركة (حكومة إنقاذ وطني) ولكنهم انقلبوا علينا وقتلوا الزعيم علي عبد الله الصّالح، والأمين العام، عارف عوض الزوكا، لكن ذلك لا يمنع من المحاولة، وسنذهب للتاريخ لتصفية هذا الحساب والمأزق، فالتاريخ كفيل بمعالجة الكثير من القضايا".أجرت الحوار: نغم كبّــاس.
https://sputnikarabic.ae/20221002/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-انعكاسات-عدم-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1068503340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_310:0:2474:1623_1920x0_80_0_0_3189d9866b1d328786ee23dd87c7b7d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حوارات, دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية, هدنة
حوارات, دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية, هدنة
مسؤولة يمنية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مرحلة ما بعد الهدنة
تابعنا عبر
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، فائقة السيد أحمد، تطرقت فيه إلى المساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية.
وتحدثت المسؤولة اليمنية عن إمكانية تجديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية، قائلة: "إن تجار الحروب والذين يعتقدون أنهم يمكنهم تحقيق مكاسب ولو على جثث أبناء الشعب ودماء الأبطال هم المستفيدون من عدم تمديد الهدنة".
وفي سؤالنا لها عن إمكانية التوصل إلى هدنة بوساطة أممية، قالت:
"إنني أعتقد أنهم سيصلون إلى نتيجة، لأن جماهير الشعب اليمني زهقت من الحرب وعانت كثيرة، فالهدنة السابقة كانت محطة هامة للهدوء ولو النسبي، ولذلك فباعتقادي سيحقق موضوع الهدنة انتصارا".
كما أشارت السيدة فائقة إلى أن "وقف هذه الهدنة من قبل "أنصار الله" هي مجرد ذرائع لتمديد أمد الأزمة في اليمن ومببرات ليست وقتها ولا مكانها، لديهم من الأموال ومصادر للدخل والإيرادات ما تكفي لدفع رواتب لبلدين وليس لبلد واحد، فهم يسعون لتحقيق مكاسب معينة".
كما نوّهت إلى أن "إطالة الأزمة لا يصب في مصلحة الشعب والبلد"، مشيرة إلى أنه "عندما يكون أي طرف في العالم على أبواب حل سياسي، فالمماحكات تتصاعد حتى يأخذون أكبر نصيب من التورتة (كما وصفتها)".
وحول الحكومة المركزية ومساعيها من هذه الهدنة، قالت: "إن الهدنة ضرورة من جانب إنساني لأنه حاليا صعب للغاية، الطرقات غير مهيئة لحركة السيارات والمعابر مغلقة والناس يتعرضون للخطر وللحوادث، والحكومة تريد هذه الهدنة ولها محاذيرها أيضا منها، لأن الطرف الآخر يستغل الهدنة للتوسع والتقدم في البلد".
وفي سؤالنا لها عن الأمم المتحدة وإجرائها لمفاوضات وخشية الفشل من جديد، قالت: "يجب أن لا نستبق الأمور، نحن ننتظر نجاح هذه الهدنة، كما أنه ليس لدينا أي اعتراض سياسي مع "أنصار الله" لحل هذه الأزمة في اليمن، فالمنطق والعقل والمرونة السياسية والرغبة في الحل تتطلب تقديم تضحيات من كل الأطراف، ونحن في المؤتمر الشعبي العام نمدّ يد التعامل مع الآخرين بمن فيهم "أنصار الله" للتوصل إلى حل وإحلال السلام المستدام في البلد من أجل الإنسان اليمني".
وتابعت: "لقد حاولنا كثيرا تقريب وجهات النظر ودخلنا في شراكة مع "أنصار الله" وشكّلنا حكومة مشتركة (حكومة إنقاذ وطني) ولكنهم انقلبوا علينا وقتلوا الزعيم علي عبد الله الصّالح، والأمين العام، عارف عوض الزوكا، لكن ذلك لا يمنع من المحاولة، وسنذهب للتاريخ لتصفية هذا الحساب والمأزق، فالتاريخ كفيل بمعالجة الكثير من القضايا".
أجرت الحوار: نغم كبّــاس.