https://sputnikarabic.ae/20221004/مسؤولة-يمنية-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-مرحلة-ما-بعد-الهدنة-1068609241.html

مسؤولة يمنية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مرحلة ما بعد الهدنة

مسؤولة يمنية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مرحلة ما بعد الهدنة

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، فائقة السيد أحمد، تطرقت فيه إلى المساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T14:58+0000

2022-10-04T14:58+0000

2022-10-04T14:58+0000

حوارات

دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية

هدنة

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وتحدثت المسؤولة اليمنية عن إمكانية تجديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية، قائلة: "إن تجار الحروب والذين يعتقدون أنهم يمكنهم تحقيق مكاسب ولو على جثث أبناء الشعب ودماء الأبطال هم المستفيدون من عدم تمديد الهدنة".وفي سؤالنا لها عن إمكانية التوصل إلى هدنة بوساطة أممية، قالت:كما أشارت السيدة فائقة إلى أن "وقف هذه الهدنة من قبل "أنصار الله" هي مجرد ذرائع لتمديد أمد الأزمة في اليمن ومببرات ليست وقتها ولا مكانها، لديهم من الأموال ومصادر للدخل والإيرادات ما تكفي لدفع رواتب لبلدين وليس لبلد واحد، فهم يسعون لتحقيق مكاسب معينة".كما نوّهت إلى أن "إطالة الأزمة لا يصب في مصلحة الشعب والبلد"، مشيرة إلى أنه "عندما يكون أي طرف في العالم على أبواب حل سياسي، فالمماحكات تتصاعد حتى يأخذون أكبر نصيب من التورتة (كما وصفتها)".وفي سؤالنا لها عن الأمم المتحدة وإجرائها لمفاوضات وخشية الفشل من جديد، قالت: "يجب أن لا نستبق الأمور، نحن ننتظر نجاح هذه الهدنة، كما أنه ليس لدينا أي اعتراض سياسي مع "أنصار الله" لحل هذه الأزمة في اليمن، فالمنطق والعقل والمرونة السياسية والرغبة في الحل تتطلب تقديم تضحيات من كل الأطراف، ونحن في المؤتمر الشعبي العام نمدّ يد التعامل مع الآخرين بمن فيهم "أنصار الله" للتوصل إلى حل وإحلال السلام المستدام في البلد من أجل الإنسان اليمني".وتابعت: "لقد حاولنا كثيرا تقريب وجهات النظر ودخلنا في شراكة مع "أنصار الله" وشكّلنا حكومة مشتركة (حكومة إنقاذ وطني) ولكنهم انقلبوا علينا وقتلوا الزعيم علي عبد الله الصّالح، والأمين العام، عارف عوض الزوكا، لكن ذلك لا يمنع من المحاولة، وسنذهب للتاريخ لتصفية هذا الحساب والمأزق، فالتاريخ كفيل بمعالجة الكثير من القضايا".أجرت الحوار: نغم كبّــاس.

https://sputnikarabic.ae/20221002/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-انعكاسات-عدم-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1068503340.html

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حوارات, دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية, هدنة