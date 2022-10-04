https://sputnikarabic.ae/20221004/مسؤول-لبناني-تجاوزنا-مرحلة-التفاوض-في-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل--1068626962.html
مسؤول لبناني: تجاوزنا مرحلة التفاوض في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
مسؤول لبناني: تجاوزنا مرحلة التفاوض في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أعلن مسؤول لبناني رفيع وصول المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين بلاده وإسرائيل لمرحلة متطورة تجاوزت عملية... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T21:46+0000
2022-10-04T21:46+0000
2022-10-04T21:48+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وقال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية "خلصنا المفاوضات".وفي تصريحات صحفية له يوم الاثنين، وصف بو صعب الأجواء بأنها إيجابية للغاية، مؤكدا أن بلاده لم تتخل عن أي جزء من حقوقها في عملية ترسيم الحدود.وأضاف المسؤول اللبناني أن بيروت حصلت "أكثر من الجانب الآخر باعترافه فيما يخص مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحريّة".وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221004/ملاحظات-لبنانية-واحتفاء-إسرائيلي-هل-أسدل-الستار-عن-معركة-ترسيم-الحدود-البحرية؟-1068613162.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
مسؤول لبناني: تجاوزنا مرحلة التفاوض في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
21:46 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول لبناني رفيع وصول المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين بلاده وإسرائيل لمرحلة متطورة تجاوزت عملية التفاوض.
وقال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية "خلصنا المفاوضات".
وفي تصريحات صحفية له يوم الاثنين، وصف بو صعب الأجواء بأنها إيجابية للغاية، مؤكدا أن بلاده لم تتخل عن أي جزء من حقوقها في عملية ترسيم الحدود.
وأضاف المسؤول اللبناني أن بيروت حصلت "أكثر من الجانب الآخر باعترافه فيما يخص مسودة اتفاق ترسيم الحدود
البحريّة".
وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.
ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.