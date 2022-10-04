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https://sputnikarabic.ae/20221004/مصدر-موسكو-وأنقرة-تبحثان-سعر-الغاز-الروسي-وليس-تأجيل-الدفع-1068586942.html
مصدر: موسكو وأنقرة تبحثان سعر الغاز الروسي وليس تأجيل الدفع
مصدر: موسكو وأنقرة تبحثان سعر الغاز الروسي وليس تأجيل الدفع
قال مصدر في أنقرة لوكالة "سبوتنيك" إن تركيا وروسيا، لا تناقشان تأجيل دفع مستحقات الغاز الروسي، ولا توجد مشاكل في هذا الصدد، إنما المفاوضات جارية بشأن السعر. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T06:53+0000
2022-10-04T06:54+0000
أخبار تركيا اليوم
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هذا وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أشارت نقلا عن مصادر، أن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات أنقرة للغاز الطبيعي حتى عام 2024 في محاولة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى أي اتفاق.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار في وقت سابق إلى أن تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز ومحطة "أكويو" للطاقة النووية.وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من إيران: "في الوقت الحالي، يعتبر موقف السيد بوتين تجاه جهودنا [بشأن أوكرانيا] إيجابيا. ويعرب لنا عن امتنانه لهذا. آمل أن نستمر في تضامننا في قضية الغاز الطبيعي ومشروع "أكويو" وغيرها من القضايا".
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

مصدر: موسكو وأنقرة تبحثان سعر الغاز الروسي وليس تأجيل الدفع

06:53 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 04.10.2022)
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream"التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream
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قال مصدر في أنقرة لوكالة "سبوتنيك" إن تركيا وروسيا، لا تناقشان تأجيل دفع مستحقات الغاز الروسي، ولا توجد مشاكل في هذا الصدد، إنما المفاوضات جارية بشأن السعر.
هذا وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أشارت نقلا عن مصادر، أن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات أنقرة للغاز الطبيعي حتى عام 2024 في محاولة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى أي اتفاق.

وأضاف المصدر قائلا: "نحن لا نتحدث عن تأخير، بل عن السعر، لأنه قبل أن تأخذ العقود بعين الاعتبار أسعار البورصات الأوروبية، كان السعر مرتفعا. الآن تغيرت الشروط، كما تعلمون، تم التوصل إلى اتفاق بشأن السداد الجزئي. بالنسبة للغاز بالروبل. لا توجد مشاكل في المفاوضات (بالنسبة للغاز)، كل شيء يعتمد على ثقة وموقف الرئيسين".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار في وقت سابق إلى أن تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز ومحطة "أكويو" للطاقة النووية.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من إيران: "في الوقت الحالي، يعتبر موقف السيد بوتين تجاه جهودنا [بشأن أوكرانيا] إيجابيا. ويعرب لنا عن امتنانه لهذا. آمل أن نستمر في تضامننا في قضية الغاز الطبيعي ومشروع "أكويو" وغيرها من القضايا".
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