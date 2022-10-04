https://sputnikarabic.ae/20221004/مصرف-قطر-المركزي-يصدر-أذونات-خزينة-وصكوكا-إسلامية-بـ6-مليارات-ريال--1068602387.html
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بـ6 مليارات ريال
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بـ6 مليارات ريال
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بلغت قيمتها 6 مليارات ريال قطري (1,65 مليار دولار). 04.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفق بيان نشره المصرف المركزي القطري عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فقد أصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية اليوم.وقال: "أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022، وبلغت قيمة الإصدارات 6 مليارات ريال قطري وقد ارتفعت العطاءات إلى حدٍ كبير حيث بلغت إجماليها 10.68 مليار ريال قطري".ووفقا للشرق القطرية فإن هذا الاكتتاب يأتي "ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في الـ21 من سبتمبر/ أيلول للعام الجاري".ولفت المصرف إلى أنه "سيوفر سعرا واحدا للإصدار لكل فترة استحقاق وبعوائد متوافقة مع السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي والتي تعكس التطورات العالمية والمحلية الحالية".طالع أيضا: مصرف قطر المركزي: نملك ما يساعدنا على مقاومة العزلة الخليجية
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بـ6 مليارات ريال
12:32 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بلغت قيمتها 6 مليارات ريال قطري (1,65 مليار دولار).
ووفق بيان نشره المصرف المركزي القطري عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فقد أصدر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية اليوم.
وقال: "أصدر مصرف قطر
المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022، وبلغت قيمة الإصدارات 6 مليارات ريال قطري وقد ارتفعت العطاءات إلى حدٍ كبير حيث بلغت إجماليها 10.68 مليار ريال قطري".
ووفقا للشرق القطرية فإن هذا الاكتتاب يأتي "ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في الـ21 من سبتمبر/ أيلول للعام الجاري".
وكان المصرف قد أعلن عن بعض الآليات التي تشتمل على "زيادة حجم إصدارات أذونات الخزينة وتنوع مدد استحقاقها بما في ذلك الصكوك ذات آجال استحقاق لمدة أسبوع وشهر بالإضافة إلى 3 أشهر، 6 أشهر و9 أشهر".
ولفت المصرف إلى أنه "سيوفر سعرا واحدا للإصدار لكل فترة استحقاق وبعوائد متوافقة مع السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي
والتي تعكس التطورات العالمية والمحلية الحالية".