https://sputnikarabic.ae/20221004/مقتل-15-شخصا-وجرح-20-آخرين-خلال-أعمال-شغب-في-سجن-بالإكوادور-1068585528.html
مقتل 15 شخصا وجرح 20 آخرين خلال أعمال شغب في سجن بالإكوادور
مقتل 15 شخصا وجرح 20 آخرين خلال أعمال شغب في سجن بالإكوادور
قالت السلطات إن اشتباكات نشبت بين سجناء مسلحين بالبنادق والسكاكين داخل سجن لاتاكونغا بوسط الإكوادور، يوم الاثنين، خلف ما لا يقل عن 15 قتيلا و20 جريحا. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T04:19+0000
2022-10-04T04:19+0000
2022-10-04T04:19+0000
الإكوادور
شرطة الإكوادور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068585356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60238551531d19bd57535afec0cabac6.jpg
وأرجع المسؤولون القتال إلى جماعات تهريب المخدرات المحلية والدولية التي حولت سجون الدولة الواقعة في جبال الأنديز إلى مسرح لمجازر متكررة، وفقا لوكالة فرانس برس.ويقع سجن لاتاكونغا على بعد 50 ميلا (80 كيلومترا) جنوب العاصمة كيتو.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُسمع فيها أصوات إطلاق نار وصراخ النزلاء داخل السجن.وقتل نحو 316 نزيلا داخل سجون الإكوادور العام الماضي، بينما العام الحالي كان هناك 90 حالة وفاة، حتى الآن.ووقعت أسوأ مذبحة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في سجن ليتورال في غواياكيل حيث قتل 125 سجينا.تم تصميم نظام السجون في الإكوادور لتسع 30 ألف شخص، ولكن تم احتجاز حوالي 35 ألف نزيل في 53 سجنا بالولاية حتى الشهر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220718/مسؤولون-مقتل-13-سجينا-خلال-شجار-داخل-سجن-في-الإكوادور-1065261655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068585356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df4c066963d2ce8670f7e04028a7dcce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الإكوادور, شرطة الإكوادور
الإكوادور, شرطة الإكوادور
مقتل 15 شخصا وجرح 20 آخرين خلال أعمال شغب في سجن بالإكوادور
تابعنا عبر
قالت السلطات إن اشتباكات نشبت بين سجناء مسلحين بالبنادق والسكاكين داخل سجن لاتاكونغا بوسط الإكوادور، يوم الاثنين، خلف ما لا يقل عن 15 قتيلا و20 جريحا.
وأرجع المسؤولون القتال إلى جماعات تهريب المخدرات المحلية والدولية
التي حولت سجون الدولة الواقعة في جبال الأنديز إلى مسرح لمجازر متكررة، وفقا لوكالة
فرانس برس.
ويقع سجن لاتاكونغا على بعد 50 ميلا (80 كيلومترا) جنوب العاصمة كيتو.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُسمع فيها أصوات إطلاق نار وصراخ النزلاء داخل السجن.
وقتل نحو 316 نزيلا
داخل سجون الإكوادور العام الماضي، بينما العام الحالي كان هناك 90 حالة وفاة، حتى الآن.
ووقعت أسوأ مذبحة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في سجن ليتورال في غواياكيل حيث قتل 125 سجينا.
تم تصميم نظام السجون في الإكوادور لتسع 30 ألف شخص، ولكن تم احتجاز حوالي 35 ألف نزيل في 53 سجنا بالولاية حتى الشهر الماضي.