https://sputnikarabic.ae/20221004/مقتل-3-أشخاص-إثر-انفجار-أكبر-مصنع-أسلحة-في-بلغاريا-1068614606.html
مقتل 3 أشخاص إثر انفجار أكبر مصنع أسلحة في بلغاريا
مقتل 3 أشخاص إثر انفجار أكبر مصنع أسلحة في بلغاريا
قال مسؤولون إن انفجارا وقع اليوم الثلاثاء، في أقدم مصنع أسلحة في بلغاريا متسببا بمقتل رجل في بلدة كازانلاك وسط البلاد، فيما يعتقد أن امرأتين اختفيتا وقد تكونا... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:30+0000
2022-10-04T16:30+0000
2022-10-04T16:30+0000
بلغاريا
العالم
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وذكر المدعي العام في الاستئناف، تودور ديانوف، بشأن مصنع "أرسنال كازانلاك" للأسلحة والذخائر، أن "جثة أحد العمال الثلاثة في الورشة، وهو رجل يبلغ من العمر 55 عاما، لقي حتفه إثر الانفجار".وأضاف في تصريحات للصحفيين: "امرأتان تبلغان من العمر 53 و43 عاما كانتا هناك وقت وقوع الحادث، (والآن) مفقودتان. الأمل ضئيل في بقائهما على قيد الحياة".نقلت امرأة أخرى إلى المستشفى بعد أن أصيبت بحروق شديدة عقب الانفجار الذي أسفر عن سقوط قذائف صاروخية وألعاب نارية على الأرض.وقال المدعي العام إن السبب الأكثر احتمالا للحادث هو عدم اتباع قواعد السلامة، مضيفا أن رجال الإنقاذ والمدعين العامين لم يتمكنوا من دخول المنطقة خوفا من وقوع انفجار آخر."أرسنال" هو أقدم وأكبر مصنع أسلحة وذخائر في بلغاريا، وكان المنتج الوحيد المرخص له لبنادق الكلاشينكوف الروسية خارج الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.خصخص المصنع بالكامل في عام 2011 وكان لا يزال يصنع مجموعة واسعة من البنادق الهجومية والرشاشات الثقيلة والخفيفة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20200715/المشاهد-الأولى-للانفجارات-الهائلة-في-مستودعات-أسلحة-قسد-في-الحسكة-السورية-صور-وفيديو--1046012698.html
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بلغاريا, العالم
مقتل 3 أشخاص إثر انفجار أكبر مصنع أسلحة في بلغاريا
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قال مسؤولون إن انفجارا وقع اليوم الثلاثاء، في أقدم مصنع أسلحة في بلغاريا متسببا بمقتل رجل في بلدة كازانلاك وسط البلاد، فيما يعتقد أن امرأتين اختفيتا وقد تكونا في عداد الموتى أيضا.
وذكر المدعي العام في الاستئناف، تودور ديانوف، بشأن مصنع "أرسنال كازانلاك" للأسلحة والذخائر، أن "جثة أحد العمال الثلاثة في الورشة، وهو رجل يبلغ من العمر 55 عاما، لقي حتفه إثر الانفجار".
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "امرأتان تبلغان من العمر 53 و43 عاما كانتا هناك وقت وقوع الحادث، (والآن) مفقودتان. الأمل ضئيل في بقائهما على قيد الحياة".
نقلت امرأة أخرى إلى المستشفى بعد أن أصيبت بحروق شديدة عقب الانفجار الذي أسفر عن سقوط قذائف صاروخية
وألعاب نارية على الأرض.
وقال المدعي العام إن السبب الأكثر احتمالا للحادث هو عدم اتباع قواعد السلامة، مضيفا أن رجال الإنقاذ والمدعين العامين لم يتمكنوا من دخول المنطقة خوفا من وقوع انفجار آخر.
"أرسنال" هو أقدم وأكبر مصنع أسلحة وذخائر في بلغاريا
، وكان المنتج الوحيد المرخص له لبنادق الكلاشينكوف الروسية خارج الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
خصخص المصنع بالكامل في عام 2011 وكان لا يزال يصنع مجموعة واسعة من البنادق الهجومية والرشاشات الثقيلة والخفيفة والذخيرة.